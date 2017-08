Nueva Zelanda se indigna por preguntas sexistas a nueva líder política

Las preguntas que realizan los periodistas a la nueva líder del Partido Laborista de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, están lejos de sus aspiraciones políticas y proyectos de trabajo. En las primeras 24 horas los profesionales no perdieron tiempo para saber más de su vida personal.

La nueva candidata a primer ministra de la oposición se consolidó como una figura en alza dentro de la izquierda neozelandesa. Con 28 años se transformó en la diputada más joven en llegar al parlamento y se enarbola como la opción del Partido Laborista para remontar en las encuestas.

Entrevistas sexistas

“Muchas mujeres en Nueva Zelanda sienten que deben escoger entre tener hijos y tener una carrera o continuar su carrera… ¿Es una decisión que todavía tiene que tomar o que ya ha tomado?”, preguntó a Arden la presentadora del programa televisivo The Project, Jesse Mulligan, entre cuestionamientos sobre si la dejaban o no realizarla ya que es una interrogante que no es realizada a políticos hombres.

La candidata opositora de 37 años señaló que “no tengo ningún problema con que se me pregunte esto porque he sido muy abierta hablando de un dilema al que probablemente se enfrentan muchas mujeres. Para mí, mi posición no es diferente de la de una mujer con tres trabajos”.

No obstante, al día siguiente el presentador de radio Mark Richardson “fue demasiado lejos”, según advirtió la propia Arden, al preguntarle si pensaba tomarse las licencias maternales (pre y post natal), argumentando que los electores necesitaban conocer esta información ya que “si tienes una empresa necesitas conocer este tipo de información de la mujer a la que estás empleando”.

Visiblemente molesta la candidata opositora enfrentó al animador del popular programa matinal recordándole que esta es una práctica ilegal. Además, enfatizó en que “es totalmente inaceptable en el 2017 decir que deberían responder esta pregunta en el lugar de trabajo. Es inaceptable, ¡inaceptable!”.

“La decisión de tener hijos concierne a la mujer y no debería predeterminar sus oportunidades laborales”, agregó.

Las reacciones a través de redes sociales no se dejaron esperar. Inclusive la primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, denunció que se se realicen este tipo de preguntas a líderes en pleno siglo 21.

Ridiculous in 21stC that #women in leadership positions are subjected to gender-based attacks. Are those who make them proud of themselves? https://t.co/pgqhVUuCYE — Helen Clark (@HelenClarkNZ) August 2, 2017

Stop questioning #JacindaArdern about babies. She is already in labour! — Bernard Wong (@blacken122) August 3, 2017

2 days in and #JacindaArdern has already been reduced to the sum of her reproductive parts. CAN WE JUST NOT. — Eilidh MacDonald (@eilidhmac___) August 2, 2017