Retiro de fondos al jubilar y aporte estatal a clase media componen propuesta previsional de Piñera

Ya se conocían algunos lineamientos, pero a falta de unos días para conocer la propuesta oficial del Gobierno, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, dio a conocer este jueves las iniciativas con las que pretende mejorar las pensiones.

Junto con confirmar que en su eventual gobierno aumentará la cotización obligatoria en un 4% con cargo al empleador, el abanderado de la derecha sumó otras iniciativas, como aumentar en un 42% el aporte fiscal al Pilar Solidario, para incrementar la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS).

En tanto, otra de las propuestas más llamativas es la posibilidad que tendrán las personas de retirar un porcentaje de su dinero si decide postergar su decisión de jubilar más allá de su edad legal.

Según explica Augusto Iglesias, coordinador de la Comisión de Pensiones y Envejecimiento Positivo de la campaña del candidato, si la persona decide jubilarse a los 66 años en vez de a los 65 por ejemplo, de lo que acumule adicionalmente en ese lapso, la mitad lo puede retirar en ese momento. “O sea, te vas a retirar un año más tarde con una pensión un poco más alta, pero además con un cheque en el bolsillo”.

A juicio de Sergio Tricio, gerente general de Ruvix y experto en finanzas personales, esta es una medida interesante, ya que “por un lado se obtiene dinero en efectivo, pero al postergar la jubilación y disminuir el tiempo de expectativa de vida, la pensión no se ve afectada. Es dinero para hoy, que muchos reclaman, sin afectar la jubilación esperada”.

Otro de los anuncios dice relación con un aporte que el Estado entregará a jubilados de la clase media que reciban pensiones inferiores a 30 UF ($797.610 a valor de hoy), con un mínimo de años de cotización (20 años en el caso de los hombres y 16 en el caso de las mujeres). “Hemos estimado un monto de 0,2 UF por año adicional. Por ejemplo alguien que tenga 24 años cotizados recibiría 1 UF que serían $26 mil adicionales mensualmente”, sostiene Iglesias.

Respecto de esta medida, Rubén Castro, investigador del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, tiene sus reparos. “Lo que pondría ojo es que esté focalizado en la clase media más baja y no en la más alta, porque por la distribución de salarios y pensiones en Chile, un monto de $800 mil se aleja de ese concepto de clase media baja. Tengo mis dudas en la focalización”, subraya.

Dudas sobre la “letra chica”

Si bien valoró algunos planteamientos, “porque están muy en línea respecto de las cosas que la misma Presidenta ha anunciado”, el ministro de Hacienda, Rodrigo alertó que se deben conocer más de los detalles de esta propuesta de Piñera.

“Tenemos que ser bien claros en las cosas que se ofrecen, cuando se entregan y que implican (…) Lo que yo llamo es a mostrar todos los números, todas las letras chicas y las letras grandes de lo que se propone“, sostuvo el jefe de las finanzas públicas.

Respecto de ello, Tricio coincide en que “siempre la letra chica es clave en este tipo de promesas y lamentablemente no podemos evaluar las cifras y supuestos realizados”, aunque sostiene que “hacer promesas que no se puedan cumplir no sería prudente, especialmente viniendo del hermano del creador del sistemas de pensiones como lo conocemos”.

En ese sentido refutó que este aumento de 40% en las pensiones de las personas “es una buena idea, pero para que se cumpla eso hay que esperar 45 años. La gente que hoy va a partir ahorrando ese 4% que se supone, en 45 años más va a tener ese 40%”.

La crítica se da porque cabe recordar que en la propuesta de Gobierno, del 5% extra de cotización, un 2% irá a un fondo solidario para incrementar las actuales pensiones. En cambio la propuesta de Piñera se refiere a un aumento del aporte fiscal al Pilar Solidario para subir las actuales pensiones básicas y el Aporte Previsional Solidario.

Otras propuestas: