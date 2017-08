Ricardo Lagos subraya la importancia del crecimiento económico: "Todo lo demás es música"

“La primera tarea de Chile es crecer, todo lo demás es música”, afirmó este jueves el expresidente Ricardo Lagos al participar en un seminario económico en el que intervino además el también exmandatario Sebastián Piñera, actual candidato presidencial de la derecha.

“Desde el punto de vista económico, en el caso de Chile la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música, sino no hay crecimiento que sustente los buenos deseos que todos los dirigentes tienen para su país”, añadió Lagos, quien recibió aplausos nutridos por su exposición.

El exmandatario sostuvo que eso implica que tienen que haber reglas de juego claras y que, además, tiene que haber una forma de avanzar de una manera consensuada “y también significa, me parece a mí, dar y utilizar herramientas nuevas”.

“Soy un firme convencido que el Fondo de Infraestructura es una obligación que tiene que abordar Chile ahora”, subrayó Lagos, quien el pasado 10 de abril anunció su retiro de la carrera presidencial, después de que el Partido Socialista decidiera apoyar al senador independiente Alejando Guillier.

El Gobierno tramita actualmente en el Congreso la creación de un Fondo de Infraestructura bajo la figura de una sociedad anónima estatal, que contaría con un patrimonio entre 3.000 y 9.000 millones de dólares.

El exmandatario explicó que se trata de “reconocer que el Estado de Chile gracias a la política de concesiones es 25.000 millones de dólares más rico que lo que era Chile hace 20 años atrás”.

Aseguro, en ese sentido, que “ese fondo se pone a trabajar y tenemos que llegar al 3,5 % de inversión en infraestructura que teníamos en los buenos tiempos. Ahora se llega al 1 % o 1,5 %”, apostilló.

Lagos, con doble militancia en el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, planteó además que “en toda sociedad es indispensable tener una institucionalidad público-privada para tener una mirada común del largo plazo. Los gobiernos tienen fecha de vencimiento, y tienen que haber momentos para pensar más a futuro”, enfatizó.

Piñera, en tanto, dedicó gran parte de su exposición a criticar a la administración de la Presidenta Bachelet y al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

El candidato de la coalición Chile Vamos apuntó a la mala gestión del Gobierno frente a los futuros pensionados del país, que se quejan del poco dinero que terminaran recibiendo al jubilar.

“Si algo que está dañando a los pensionados futuros del país, es lo que está haciendo este Gobierno con Chile, un país que no crece, que no crea trabajos, que no mejora los salarios”, añadió en su participación en el seminario, organizado por Moneda Asset.