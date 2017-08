Trolleo nivel leyenda: Isabel Allende tuiteó “Por” y se llena de respuestas creativas y memes

Ocurrió este miércoles en la tarde. Mientras el mundo político estaba preocupado de la votación del proyecto que despenaliza el aborto y otra mitad miraba con atención la pausa que se tomó Carolina Goic, varios creativos se volcaron en masa a responderle a Isabel Allende por un eventual error de “tipeo”.

De esta manera, a las 19:37 la senadora del PS comentó solamente “Por” y se llenó de respuestas que completaban esta frase con canciones, memes, slogan y otro tipo de comentarios.

“Por… que vos, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amorrr” fue uno de los comentarios.

“Por… Pudaguel y La Bandera” o “Por… ser así, tan especial”, fueron otras de las respuestas que se dejaron caer ante tamaño tuiteo.

La mayoría de los comentarios los puedes ver a continuación.

Por — Isabel Allende Bussi (@iallendebussi) August 2, 2017

Archivo / Captura Twitter

Captura / Captura Twitter

Captura / Captura Twitter