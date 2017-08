¿Famosos del mundo gamer?: Ellos son algunos de los que podrás conocer en Festigame

Toda industria del entretenimiento tiene su círculo de famosos. Pasa en el mundo de la música, la televisión, el cine y también el de los videojuegos. Este viernes, sábado y domingo, el principal evento para los fanáticos de los videojuegos se realizará en Espacio Riesco, brindando 3 días de grandes sorpresas, competencias y visitas especiales.

Desde el mundo gamer

De estas visitas especiales una de las más esperadas por los fanáticos de este mundillo es Jessica Ángeles. Esta joven actriz mexicana es conocida por hacer doblajes. En el reciente éxito de Nintendo, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, Jessica fue la encargada de darle la voz en español a la princesa Zelda.

Jessica Ángeles, voz de la Princesa Zelda. / Festigame

Otro gran visitante será Ed Boon. Él es uno de los co-creadores de nada más, ni nada menos, que una de las sagas de videojuegos de peleas más grandes de todos los tiempos: Mortal Kombat. Actualmente es director creativo de NetherRealm Studios, es considerado una leyenda en su área. Su asistencia al evento se espera para el sábado y domingo.

Rostros nacionales

El campeón mundial de "Capcom vs Marvel", Kane BlueRiver. / captura

El mundo gamer nacional también tiene sus figuras, y muy importantes. El rostro principal del mundo de los videojuegos criollo será Nicolás Gonzalez, más conocido como Kane BlueRiver. El destacado gamer, quien fue campeón mundial de “Capcom vs Marvel”, estará presente como influencer en el stand de Omen by Hp, para compartir con los visitantes a Festigame.

Si eres fanático de “League of Legends”, el equipo “Kaos Latin Gamers”estarán en el stand de HyperX compartiendo con fanáticos. El exitoso equipo latinoamericano que actualmente tiene a varios chilenos en su formación, jugará con los seguidores de LoL, pero no solo a ese juego, sino que también a “Overwatch”.

El youtuber chileno “Ese Sujeto Gamer” también andará en esta Festigame. Nicolás Etchebarne, quien da vida a este gamers y unboxer estará en el stand de Festigame Coca-Cola Zero invitando a los participantes a jugar “Just Dance”. ¿Veremos bailar a este youtuber amigo de Publimetro? Aún no lo sabemos. Otro de los Youtubers que trabajan con nosotros, el columnista gamer “Vardoc” (Nicolás Liñan De Ariza) estará en el stand de Omen by Hp, también compartiendo con fanáticos.

Figuras de otras áreas en la fiesta gamer

El comediante e imitador, Steffan Krammer, igual será parte de esta fiesta de tres días. Nos impresionará con su nuevo personaje, basado en el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al igual que Kramer, quien no es precisamente un rostro de este mundillo de controles y cables, el cantante Leo Rey también irá a Espacio Riesco.

Leo Rey es un jugador experto de "Mortal Kombat" / Captura

La diferencia es que se dice que el cantante popular es un experimentado jugador de “Mortal Kombat” y precisamente, Leo Rey será el encargado de desafiar a quien se corone como el mejor jugador de “Mortal Kombat II”. ¿Ganará Leo? Tendrás que asistir para saber más sobre esa épica batalla. ¡Incluso le dicen “Kung Leo”! En alusión al personaje del videojuego “Kung Lao”. ¿Lo sabías?

Si aún no tienes tus entradas y/o quieres saber más sobre esta Festigame, no olvides visitar www.festigame.com.