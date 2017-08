Festigame: Todo lo que puedes hacer en la feria de los videojuegos

Es agosto y nuevamente tenemos Festigame. Esta fiesta de los videojuegos que se realiza en nuestro país desde el 2012, reúne todas las novedades del mundo de los videojuegos, mezclándolo con cosas del mundo geek. Logra el equilibrio perfecto para los fanáticos de los videojuegos, las series, el animé, la tecnología y más de este mundillo especial.

¿Qué podrás hacer?

Para empezar, lo que debes tener claro es que no te aburrirás. Tendrás actividades de todo tipo. ¿Lo principal? Jugar. En el stand de Omen by Hp, habrá dos campeonatos, uno de “Tekken” y uno de “Overwatch”. Si eres una persona que prefiere el ejercicio, puedes ir al stand de Coca Cola Zero, ahí habrá una competencia de “Just Dance”, el videojuego para bailar y hacer ejercicio. Cabe destacar que ambos stands tendrán premios y otras actividades imperdibles.

En la mayor parte de los stands de las marcas gamers, podrás probar los equipos especializados (computadores, lentes de realidad virtual y más). Además recuerda que las marcas de consolas como Playstation, Xbox y Nintendo, tendrán para ti muchos de los juegos que aún no salen a la venta y que fueron presentados en la recién pasada E3. Entre ellos, destaca el catálogo de Nintendo Switch, con el esperado “Mario + Rabbids: Kingdom Battle”.

El corazón de la feria

En la zona principal de Festigame se encontrará el “Game Show Arena Samsung”. Este coliseo de los videojuegos albergará las competencias principales, entre las que podemos destacar la Copa Fútbol, Fighting y Overwatch.

Pero el mismísimo centro del evento eres tú. Podrás jugar, ver cosplayers, conocer a tus equipos favoritos de eSport, comprar accesorios y equipos para videojuegos. Los coleccionables también estarán presentes e incluso podrás adquirir preciosas polleras geek o gamer.

¿Hambre? También habrá disponible un creativo patio de comidas. ¿Qué encontraremos ahí? Tendrás que verlo en el streaming de Publimetro a las 11.30 am. Definitivamente hacer una sola nota sobre todo lo que nos va a entregar Festigame se hace imposible. El elenco de personajes será tan amplio que podremos ver desde a Leo Rey jugando Mortal Kombat, Kramer imitando a Trump, el campeon mundial de “Capcom vs Marvel” Kane BluRiver y más.

Puedes encontrar mayor información en www.festigame.com, en nuestras redes sociales y por supuesto, mantente conectado a todo el contenido que publicaremos para ti. Esto comienza hoy y serán tres días con lo mejor del mundo de los videojuegos.