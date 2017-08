Mucho golf y Twitter en los primeros meses de Trump en el gobierno

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se fue de vacaciones y lo más probable es que el golf y Twitter sean los protagonistas de sus 17 días libres en el estado de Nueva Jersey .

A las 16:00 hora local el líder norteamericano despegó de la base aérea Andrews con destino a Morristown, desde donde viajará al Club Nacional de Golf Trump de Bedminster, situado 70 km al oeste de Nueva York. Mientras en Washington la Casa Blanca será objeto de reformas.

Desde su llegada al poder, Trump ha pasado muchos fines de semana en su residencia de Bedminster o en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, conocida como “la Casa Blanca de invierno”, y cerrada durante la estación estival.

Los números hablan por si solos, en los primeros seis meses de gobierno (alrededor de 180 días) el presidente norteamericano habría pasado 40 días en complejos de golf de su propiedad de acuerdo a medios estadounidenses.

Esta cifra se contradice claramente con las declaraciones de Trump de agosto del 2016, donde habría señalado que “no tendría tiempo de jugar al golf”.

De igual manera Twitter ha sido parte importante de su mandato. Desde que asumió el 22 de enero hasta el 4 de agosto ha tuiteado 1139 veces. En los primeros seis meses sus principales temas fueron denuncias de noticias falsas, empleo y su ex contrincante Hillary Clinton.

Según la prensa estadounidense, el actual mandatario toma más vacaciones que su predecesor Barack Obama, a quien, sin embargo, criticaba constantemente por este tema.

Se contabiliza que 21 de los primeros 26 días como presidente de Estados Unidos Donald Trump los ha pasado en sus múltiples propiedades, alejado de la Casa Blanca.

En total, a finales de agosto el jefe de Estado habría tenido 53 días de “ocio” ya sea descansando en sus residencias o jugando golf, según registró el diario Washington Post. Lo que dista muchos con los 15 días que Barack Obama se había tomado en el mismo periodo.

Sin duda mientras aún era candidato no preveía este escenario, ya que durante la campaña electoral afirmó que abandonaría “muy poco la Casa Blanca porque hay mucho trabajo que hacer”.

Inclusive el mandatario criticó duramente al ex presidente Obama por como pasaba su tiempo libre. “Mientras nuestro maravilloso presidente se va a jugar golf todo el día, el TSA se cae a pedazos, justo como su gobierno!”, indicó Trump a través de Twitter el 21 de mayo del 2016.

While our wonderful president was out playing golf all day, the TSA is falling apart, just like our government! Airports a total disaster!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2016