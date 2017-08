A cualquiera se le quita el hambre: Iban a desayunar unas ricas longanizas y les apareció un gigantesco gusano

Estaba de vacaciones en Norfolk, en el Reino Unido, junto a su familia y se disponían a tomar un contundente desayuno, pero de un momento a otro todos perdieron el hambre y pasaron a no querer comer durante varias horas.

Geoff Rowe había comprado unas longanizas en un supermercado del lugar y mientras su cuñada preparaba los embutidos se encontró con una sorpresa más que desagradable, ya que apareció un tremendo gusano en medio de los trozos de carne.

El hombre de 45 años de inmediato reclamó a través de las redes sociales, pero lo sorprendió aún más la respuesta del supermercado, que le indicó que según la empresa “es probable” que no sea un gusano y fuera “un trozo del embutido”.

“Mi cuñada todavía se siente enferma con la idea de que podría haber comido un gusano”, señaló Rowe en declaraciones que reproduce Eastern Daily Press.

El enojo fue aún mayor cuando Geoff fue nuevamente al supermercado y se encontró que las longanizas seguían vendiéndose “a pesar de que encontramos un gusano”.

Totally amazed that despite telling @AldiUK our pack of sausages contained a worm, the same type of sausages are still on their shelves pic.twitter.com/v14TMDO56P

— Geoff Rowe BEM (@geoff_rowe) August 2, 2017