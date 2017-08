Fiscal general de Venezuela denuncia asedio de militares en Ministerio Público

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció este sábado que militares asedian la sede del Ministerio Público, un día después de instalada la poderosa Asamblea Constituyente y de recibir medidas de protección de la CIDH.

“Rechazo asedio al Ministerio Público. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional”, escribió la fiscal en su cuenta de Twitter.

Contingentes militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se apostaron en las afueras y accesos a la sede del Ministerio Público, según fotos divulgadas por la oficina de prensa de la Fiscalía.

El viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el gobierno no reconoce, anunció el otorgamiento de medida cautelar de protección para Ortega, por considerar que su vida e integridad “enfrentan riesgo inminente de daño irreparable”.

Ortega, para quien la Constituyente refleja “una ambición dictatorial”, es una veterana chavista que se alejó del gobierno al denunciar que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional.

La funcionaria presentó varios recursos contra la Constituyente, todos desestimados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno.

Esta semana, anunció que abrió una investigación contra los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la denuncia de Smartmatic, empresa que dio soporte tecnológico a los comicios para la Constituyente, de que hubo “manipulación” en los resultados.

Maduro y dirigentes oficialistas han advertido en varias ocasiones que la Asamblea Constituyente “pondrá orden” en el Parlamento de mayoría opositora y en el Ministerio Público.

El pasado lunes, el presidente propuso que la Constituyente levante la inmunidad a los diputados para someterlos a la justicia y tome “el mando” de la Fiscalía.

“¿Qué creen que (la Constituyente) deba hacer con la Fiscalía? Reestructurarla de inmediato, declararla en emergencia y tomar el mando para que haya justicia”, sostuvo.

Al tomar posesión de su cargo como presidenta del Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que “la fiscal no traicionó a un partido político”, sino sus deberes, “que es la actuación imparcial”.

“A mí no me interesa la fidelidad política ni partidista de un fiscal, me interesa que un fiscal general de la República tenga fidelidad con la justicia, con la imparcialidad, no con posicionamientos partidarios”, aseguró.

La Constituyente, un “suprapoder” que regirá al país por tiempo indefinido, redactará la Carta Magna que sustituirá a la promulgada en 1999 por el fallecido expresidente Hugo Chávez.