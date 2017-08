DC busca ampliar su "estándar ético": no incluirán candidatos condenados en cualquier tipo de tribunal

Ya se conoció el documento que está analizando la Democracia Cristiana (DC) y que busca definir el “estándar ético” del partido, lo que definirá así qué candidaturas al Parlamento respaldará o no la falange. En el documento, escrito por el abogado constitucionalista Patricio Zapata, se indica que la colectividad no apoyará a nadie que haya sido condenado por la Justicia, sin importar el tribunal que lo haya hecho.

El documento titulado “Las candidaturas del PDC: La Ley, la democracia interna y la ética” amplía el margen propuesto por las pasadas Junta Nacional de los partido, donde se había declarado no apoyar a ningún candidato que haya sido procesado por casos de violencia contra la mujer o de violencia intrafamiliar.

Textualmente, el documento dice que el partido “se abstendrá de incluir en sus listas de candidatos a personas que hubieren sido condenadas por cualquier Tribunal de la República, por conductas gravemente atentatorias al núcleo central de valores exigible en un servidor público democratacristiano”.

En ese sentido, el texto también define lo que se entenderá por “condena” indicando que este concepto abarca todos aquellos casos en que se ordene alguna sanción al militante, una vez finalizado el proceso judicial.

“No solo resulta ‘condenada’ la persona a quien se le aplica una sanción privativa de libertad en sede penal. También es condenada la persona a quién un tribunal civil, laboral o de familia, luego de acoger la demanda o denuncia, ordena cumplir una obligación, indemnizar los perjuicios, pagar una multa o realizar alguna otra conducta reparatoria o cautelar”, dice el documento de Zapata.

Agrega que los delitos que hayan terminado con alguna pena aflictiva para algún miembro de la DC también descartarían un respaldo del partido para una eventual candidatura y dice que “estamos agregando a la prohibición, entonces, a las personas con condenas penales no aflictivas o condenas civiles, que les hayan sido aplicadas por un Tribunal de la República respecto de conductas gravemente atentatorias al núcleo central de valores exigible en un servidor público democratacristiano”.

Y, de hecho, para ser aún más específico enumeró algunos casos que privarán el respaldo de la DC.

“En esta categoría caben, entre otras, las condenas dictadas en definitiva por un tribunal de la República por maltrato infantil, violencia intrafamiliar, acoso sexual, tráfico de drogas o estupefacientes, malversación de recursos públicos, cohecho, prevaricación, prácticas antisindicales, colusión y, en general, violación de los derechos humanos”, dice el texto.

No hay más afectados

Y luego que la candidata Carolina Goic haya decidido no respaldar a Ricardo Rincón en su candidatura parlamentaria, tras haber sido procesado por violencia intrafamiliar en 2002, con este nuevo “estándar ético” ya no habría ningún dañado.

La situación era peligrosa para Roberto León, Marcela Labraña e Iván Fuentes, todos diputados con procesos judiciales en curso.

No obstante, como los Tribunales de Justicia no han terminado su tarea en ninguno de esos casos, tales candidaturas no se verán afectadas con el documento firmado por Zapata.