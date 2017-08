Conductor manejaba sin licencia y le ofreció $100 mil a Carabineros para no ser detenido: será formalizado por cohecho

Por el delito de cohecho será formalizado un sujeto que le ofreció a Carabineros $100 mil para que lo dejaran libre, tras ser sorprendido manejando pero sin contar con ninguna licencia de conducir.

El hecho habría ocurrido cerca de las calles de Club Hípico con Carlos Valdovinos, en Pedro Aguirre Cerda. En un control rutinario, detuvieron al sujeto -cuya identidad no fue entregada- y tras pedirle los documentos, el hombre confesó que no tenía licencia. Así, para no irse detenido, ofreció a los oficiales pagarle $100 mil, pero los oficiales no aceptaron el soborno, deteniéndolo en el acto.

Los oficiales, que recibieron el dinero como medio de prueba, terminaron llevando a sujeto al Tribunal de Garantía correspondiente, donde será formalizado por el delito de cohecho.