Los dilemas de la oposición tras la Constituyente en Venezuela

Y debe tomar la decisión luego de denunciar que la elección de la Asamblea Constituyente fue el “fraude más grande de la historia”. El tiempo apremia: la inscripción de candidaturas inicia este martes. El Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de servir al gobierno- convocó a elecciones de gobernadores para el 10 de diciembre.

“Hay que ir, ganar lo que se pueda, y desde ahí fastidiar. Si no, se agarran todo”, dijo a la AFP Adolfo Sucre, de 23 años, empleado de una empresa de sistemas.

Pero no todos piensan así: “Unas elecciones, si no hay confianza en el organismo electoral, no son viables”, afirmó Elieva Gil, publicista de 40 años.

En la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el debate ha consumido horas de reuniones, sin decisión.

La discusión fue sacudida por el terremoto que significó el pasado miércoles la declaración de SmartMatic, empresa que provee el sistema automatizado de votación, cuando afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) manipuló las cifras de participación.

Según el CNE, más de ocho millones de personas votaron (41,5% del padrón electoral), pero la oposición asegura que sólo lo hicieron tres millones. La MUD no participó porque considera la Constituyente un “fraude” para perpetuar a Maduro en el poder.

– “Votar y no matarse” –

El veterano diputado Henry Ramos Allup dijo a la AFP que probablemente la MUD, coalición integrada por una treintena de partidos, participará.

“No puedo hablar por ningún partido, pero Acción Democrática -su partido, miembro de la MUD- va a participar. Creo que se va a aprobar”, aseveró.

El parlamentario opinó que el “fraude” con la Constituyente “era evidente”, porque fue una elección organizada solo por el chavismo, pero aseguró que en las regionales no ocurrirá si hay testigos de la oposición.

“Si no te inscribes, ¿qué pasa? El gobierno hace las elecciones y se le entregan las 23 gobernaciones (actualmente 20 del chavismo y tres de la oposición)”, acotó.

En 2005, tras denunciar un fraude electoral en un referendo contra el fallecido ex presidente Hugo Chávez el año anterior, la oposición decidió no ir a las elecciones parlamentarias. Eso le dio control absoluto al chavismo sobre el Parlamento durante cinco años.

“Hay que participar. Si lo hacemos, creo que el gobierno va a retirar las elecciones. Si no, las van a hacer sin nosotros”, dijo una fuente de la MUD.

Ramos Allup cree que, a pesar de la desconfianza en el CNE, “la gente quiere votar, no quiere matarse”.

Maduro, por su parte, celebró el miércoles que algunos opositores consideren competir.

“Celebro que Acción Democrática haya decidido inscribir sus candidatos ante el poderoso CNE, para ir a elecciones con el sistema electoral y las máquinas que eligieron la Constituyente, comprobado en su eficacia”, expresó.

– ¿Seguir en la calle? –

Un riesgo de que la MUD inscriba candidatos a gobernadores, aseguran analistas, es que se desinflen las protestas que desde hace más de cuatro meses exigen la salida de Maduro, con saldo de unos 125 muertos.

“Los electores no lo entenderán. Es simplemente inconsistente y la incoherencia en política suele pagarse muy caro”, dijo a la AFP el politólogo Edgard Gutiérrez.

“Cualquier decisión sobre las regionales, no estará exenta de críticas, pero las protestas no van a disminuir. Venezuela tomó una decisión, que es el cambio político”, indicó a la AFP el dirigente Juan Carlos Caldera, de Primero Justicia.

– “Error garrafal” –

A diferencia de Ramos Allup, hay dirigentes que consideran que sería un error inscribir candidaturas.

“Sería un error garrafal, que desacataría el mandato del 16 de julio -plebiscito opositor contra la Constituyente- que fue inequívoco: la salida de la dictadura como único objetivo”, dijo a la AFP la dirigente María Corina Machado.

Según la oposición, 7,6 millones de personas participaron en su plebiscito simbólico en rechazo a la Constituyente.

Gutiérrez opinó que, antes de pensar en las regionales, la oposición debe “luchar por el cambio del árbitro electoral”.

La decisión, sin embargo, no está tomada.

“No renunciamos a la participación, pero tras el fraude electoral, tenemos que sopesar. La decisión será unitaria”, afirmó a la AFP Enrique Márquez, presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo.