El round que remece a la UDI: Longueira dispara contra Lavín por disminuir rodeos y culpa a "animalistas de izquierda"

“Siento pena e incluso, irritación”. Esto reflexionó el ex ministro Pablo Longueira vía WhatsApp con un grupo de cercanos de la UDI ante la decisión del alcalde de Las Condes Joaquín Lavín de disminuir la cantidad de rodeos en la Semana de la Chilenidad que se hace año a año en la comuna del sector oriente de Santiago, los cuales bajaron de seis a solamente uno.

“Si le damos una puñada así a nuestro deporte nacional, a una de las tradiciones deportiva y culturales de nuestro campo, no nos extrañemos el día de mañana cuando estos grupos de animalistas de izquierda muy bien organizados en redes sociales terminen prohibiendo el rodeo”, sostuvo el también otrora candidato presidencial acorde a lo consignado por La Segunda.

Además, recalcó que “cuando logren terminar con él, este municipio históricamente de derecha será recordada como el inicio del triunfo de estos grupos animalistas de izquierda que curiosamente se preocupan de un supuesto sufrimiento de los novillos, pero promueven el aborto y guardan silencio frente a las torturas y asesinatos del gobierno socialista de Venezuela”.

Las palabras de Longueira llegaron a oídos del propio Lavín, quien respondió los dichos del ex senador. “Me parece que es una completa exageración. Detrás de mi decisión no hay un tema ideológico. Este no es un tema de izquierda o de derecha”, aseguró el edil.

“La palabra clave de la vida en comunidad en el siglo XXI es respeto. Las sociedades van evolucionando y muchas cosas que ayer nos parecían normales y hasta nos gustaban, nos damos cuenta que no deberíamos seguir haciéndolas igual. Ese respeto me lleva a tomar la decisión de potenciar las actividades que nos unen en Fiestas Patrias y no aquellas que nos desunen”, remató el alcalde de Las Condes.