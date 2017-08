Festival Metropolitano se toma 16 comunas de la capital con más de 60 artistas

Cerro Navia, La Granja, Melipilla, El Bosque son solo algunas de las comunas que serán escenario del Festival Metropolitano, el cual trae a más de 60 artistas a centros culturales de la región.

Por segundo año el festival busca acercar el arte de manera gratuita a toda la familia con actividades de compañías teatrales como “La Patogallina” o del trovador “Tata Barahona”.

Ana Carolina Arriagada, directora del Consejo de la Cultura de la Región Metropolitana, institución encargada de Santiago es Mío, programa que motiva la realización de este festival, la particularidad que tendría la segunda versión de este encuentro “es que convocó a artistas nacionales con gran trayectoria para que trabajaran con centros culturales y artistas locales, para fortalecerlos”.

“Esto no es solo una programación de calidad sino que también buscamos favorecer la sustentabilidad de los artistas locales en sus centros culturales, los que no están en el centro de Santiago, sino que están en comunas que tienen difícil acceso a programación cultural. La idea no es solo dar espectáculos de calidad, sino que también dejar aprendizajes”, agrega la autoridad en Cultura.