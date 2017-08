Esta es la “jugada” con la que Chile Vamos quiere retrasar aún más la ley que despenaliza el aborto en el TC

Durante la jornada de este martes, el Tribunal Constitucional (TC) acogió la propuesta de once senadores de Chile Vamos de analizar el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, por considerarlo que atentan en contra del derecho a la vida, expuesta en la Carta Maga. Con este procedimiento, su promulgación ya se retrasará, lo que puede ser ya considerado como un pequeño triunfo para la oposición.

Sin embargo, la idea de retrasar el texto no se queda ahí y durante esta misma jornada, los diputados de esa coalición irán al TC también para presentar otro requerimiento en contra del proyecto.

Con ello, se busca retrasar todavía más la promulgación del texto, cuestión que además tendría un trasfondo un poco más complejo, relacionado con cómo operaría el TC-

Así, según informa La Tercera, esta “jugada” de Chile Vamos busca que sea Iván Aróstica -de ideología conservadora- quien termine definiendo si el texto entra o no en conflicto con la Constitución y no que sea el actual presidente Carlos Carmona, quien podría tener una decisión no tan favorable para la oposición.

La estrategia de Chile Vamos se entiende al conocer los hitos que se aproximan en el TC. Este 28 de agosto, el organismo deberá cambiar de presidente, por lo tanto Carmona le dejará su puesto a Aróstica, quien tiene una mirada ideología conservadora.

Cabe mencionar que, sólo con el requerimiento presentado por los senadores, el TC ya tiene algunas fechas en carpeta: el 16 y 18 de agosto se citó a audiencia pública para entregar argumentos que vayan en pro y en contra del proyecto, mientras que el 18 del mismo mes se llamará a una jornada de alegaros a abogados de Chile Vamos (requirente) y del Gobierno (requerido).