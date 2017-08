Venezolano en embajada de Chile en Caracas dice que tuvo que esconderse hasta en un gallinero antes de ser huésped

En un gallinero. Ahí se tuvo que esconder Luis Marcado, abogado y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombrado por la Asamblea Nacional, quien ahora se encuentra hospedado en la embajada de Chile en Caracas. En entrevista con T13 indicó que antes de llegar a la sede diplomática tuvo que esconderse hasta en un gallinero para resguardar su integridad.

“No sé por qué me están persiguiendo si no he cometido ningún delito. Yo lo que hice fue participar de un concurso para optar al rango de Magistrado” contó a la televisión chilena.

Cabe recordar que, junto a él, hay otros 5 venezolanos en calidad de huéspedes: Elenis Del Valle, Zuleima González Del Valle, José Núñez y Beatriz Ruiz Marín, todos magistrados del TSJ, al igual que Marcano. El quinto acogido es Roberto Enríquez, quien es un dirigente de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

En el mismo reportaje Zuleima González aseguró que “nos tratan excelentemente bien pero no dejo de estar triste porque quiero estar con mi gente”.

“El día que yo entré aquí no sólo se estaba resguardando mi integridad física y esa persecución hacia la Magistrada Elenis Rodríguez, sino que hacia mi familia y las amistades. Me entró una paz porque sé que a ninguno de ellos les han ido a destrozar sus viviendas ni sus puertas”, dijo por su parte Elenis Del Vale.

En el mismo noticiario se informó que la sede diplomática de Chile tiene 2 mil metros cuadrados, hay 4 habitaciones y para acoger a estos huéspedes, se tuvo que acomodar la biblioteca del recinto. En ese sentido, se aclaró que existe disponibilidad de acoger hasta 8 venezolanos más y que, en el peor de los casos, si el patio de modifica con baños químicos y carpas, se podrían recibir hasta 60 personas.