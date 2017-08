El amenazante comentario de Trump sobre arsenal nuclear de EEUU en medio de la fuerte tensión con Corea del Norte

El Presidente de EEUU, Donald Trump, se tomó una vez más las redes sociales al publicar un comentario sobre el poder del arsenal nuclear de Estados Unidos, en momentos en que la tensión con Corea del Norte se encuentra en uno de sus puntos más altos.

El martes, el mandatario prometió responder con “fuego e ira” a Corea del Norte si prosigue con sus amenazas a Estados Unidos por el desarrollo de su arsenal nuclear.

“Corea del Norte mejor que no haga más amenazas a Estados Unidos. Enfrentarán fuego e ira como el mundo nunca ha visto”, declaró Trump desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, donde se encuentra de vacaciones.

Por su parte, el régimen de Corea del Norte elevó en un grado más la escalada de tensión verbal en torno a la península coreana con amenazas de atacar las bases militares de Estados Unidos en la isla de Guam.

El mensaje intimidatorio vino de parte de un portavoz de las Fuerzas Estratégicas (encargadas del programa de misiles de Pyongyang) del Ejército Popular de Corea que fue citado en un comunicado de la agencia estatal KCNA.

En medio de este escenario, Trump poste en su cuenta de Twitter “Mi primer mandato como Presidente fue renovar y modernizar nuestro arsenal nuclear. Ahora es mucho más fuerte y poderoso que nunca …”.

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before….

Agregando “… Esperemos que nunca tengamos que usar este poder, pero nunca habrá un momento en que no somos la nación más poderosa del mundo!”.

…Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world!

