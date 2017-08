Encuentran muerto a chileno en Venezuela: estaba amarrado y con signos de haber sido golpeado

Estaba desaparecido desde hace varios días y este martes lo encontraron amarrado a un árbol y con signos de haber sido golpeado. Se trata de José Raúl Pérez, un chileno de 67 años que estaba radicado desde hace 20 años en Venezuela y que pese a ser abogado, trabajaba como taxista. El motivo de su muerte aún no está claro y su familia chilena no sabe si todo fue producto de un asalto o de un móvil político.

“No sé si estaba encontrando o a favor no tengo idea, porque esas cosas no las comentamos”, dijo a 24 Horas su ex esposa, Patricia Cartagena.

Por su parte, su hija Lorena Pérez indicó que tienen muy pocos datos desde Venezuela y sólo le avisaron que “estaba muerto y que estaba amarrado, es lo único que sé”.

Dice, además que antes de encontrar el cuerpo, habían encontrado su vehículo “tirado en un barranco, desvalijado y sin restos de sangre”.

Los familiares chilenos de Pérez descartan repatriar su cuerpo pues el hombre ya tenía familia venezolana y su nueva mujer se hará cargo del funeral.