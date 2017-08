Estados Unidos sanciona al hermano de Chávez y otros siete funcionarios venezolanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso hoy una nueva ronda de sanciones económicas contra 8 funcionarios venezolanos, entre ellos Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, por su papel en “la ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“El presidente Maduro invistió esta Asamblea Constituyente ilegítima para reforzar aún más su dictadura, y continúa tensando su control sobre el país”, subrayó Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EEUU.

Y agregó que “el desprecio del régimen por la voluntad de los venezolanos es inaceptable, y EEUU les respaldará en oposición a la tiranía hasta que se restaure una democracia pacífica y próspera”.

Las sanciones, que congelan los activos que estas personas puedan tener en el país norteamericano y prohíben realizar transacciones financieras con ellos, incluyen también a Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Tania D’Amelio, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos ellos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y ex funcionarios “chavistas”.

Asimismo, figura Bladimir Lugo, comandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo en la Guardia Nacional Bolivariana, acusado de participar en la represión violenta de las marchas de manifestantes en Caracas.

Por ahora, sin embargo, el Tesoro sigue sin aplicar sanciones directas al sector petrolero, el núcleo de la economía venezolana.

¿Por qué EEUU no sanciona al sector petrolero?

Más del 90% de las exportaciones e ingresos monetarios de Venezuela provienen de la comercialización del petróleo. Por este motivo es que se vuelve tan complejo una sanción de este tipo ya que “no solo afectaría al gobierno de Venezuela sino que a la propia ciudadanía y pueblo venezolano”, de acuerdo al experto en estudios internacionales Gilberto Aranda.

El académico de la Universidad de Chile explica que “no solo se compran armas con el dinero proveniente del crudo sino que también medicinas e insumos. Si esa línea de abastecimiento la cortas vas a terminar dañando y afectando seriamente a la población civil.

No obstante, a pesar de que la medida no ha sido implementada aún no se han descartado sanciones al petróleo.