Estudiantes del Instituto Nacional emplazan a autoridades para que se acepten mujeres en su matrícula

La nueva Aula Magna- que aún no ha sido inaugurada- del Instituto Nacional estaba a su máxima capacidad hoy para la conmemoración de sus 203 años, a la cual asistieron la seremi de Educación, Teresa Vallespín; el concejal de Santiago (RN) y ex estudiante del colegio, Jorge Acosta; el alcalde de la comuna, Jorge Alessandri y autoridades del municipio y del establecimiento.

En la ocasión, el presidente del centro de alumnos, Antonio del Pozo Riquelme, recalcó el avance de los derechos de las mujeres en la historia y emplazó al rector del colegio y al alcalde de la comuna a “avanzar hacia la inclusión definitiva de las minorías que no deberían ser excluidas como personas transgénero y por qué no, también incluir a la mujer a un colegio que tiene como objetivo formar ciudadanos y no solamente hombres, quizás deberíamos revisar nuestros estatutos“.

En su discurso durante la ceremonia, Alessandri respondió que ante la posibilidad de incorporar mujeres en su matrícula “la decisión la tiene la comunidad escolar, yo no voy a imponer nada respecto a esa materia. Sin embargo, si decidimos que el colegio sea mixto, porque para allá van todos los establecimientos, vamos a tener que hacer cambios en la infraestructura pero tiene que ser paulatino, pero conversémoslo, la municipalidad se allana a lo que decida la comunidad”.

En tanto, respecto a la iniciativa presentada por los estudiantes, el rector del colegio, Fernando Soto, afirmó que “más temprano que tarde se abrirán las puertas de este colegio, a esa posibilidad pero es un tema que implica un cambio cultural, esta comunidad es enorme, supera las 10 mil personas considerando también padre o madre de cada estudiante, profesores y funcionarios”.

“Respecto a esta temática, hay argumentos interesantes para ambos lados. Ahora, desde mi perspectiva, yo creo que desde el punto de vista pedagógico y de la psicología del aprendizaje ya no van quedando muchos argumentos que aún sostengan la separación por género”, agregó la autoridad del emblemático colegio.

Mejoras del “Patio Calama”

Luego que se diera a conocer que la Municipalidad de Santiago invertirá 203 millones de pesos para mejorar la infraestructura en tres colegios emblemáticos que incluyen al Instituto Nacional, Liceo Darío Salas y el Liceo Confederación Suiza, Alessandri afirmó que “lo que queremos es dar una muestra de voluntad, que el sostenedor está interesado, sabemos que el estándar de infraestructura que tienen nuestros colegios no es la mejor, que es una deuda que se arrastra desde hace años y que estamos trabajando”.

Respecto a los reclamos de las autoridades por los daños que el colegio sufrió en infraestructura durante período de tomas y movilizaciones, Alessandri afirmó que “desde el día uno tuvimos conversaciones con la comunidad y los arreglos de vacaciones de invierno responden a esa necesidad: goteras, baños, vidrios quebrados y ahora que tenemos los fondos del Mineduc vamos a arreglar el Patio Calama y los dos gimnasios”.

Ante la duda si otros colegios de la comuna podrán tener estos mismos beneficios, el edil argumentó que “con este financiamiento vamos a invertir en estos tres colegios pero queremos darle cobertura a los 42 establecimientos y queremos que cuando vuelvan en marzo queremos que estudiantes y profesorados sientan que hay un avance durante los cuatro años de gestión”.

Ante el anuncio de la inversión, el presidente del centro de estudiantes del Instituto Nacional afirmó que “siempre se le debe dar prioridad a un colegio que tiene tanta necesidad y que alberga a tantos estudiantes, somos más de 4.000, entonces esos cambios deberían estar hace ya bastante tiempo”.

Por otro lado, la ceremonia no estuvo exenta de polémica. Ante un abucheado discurso de Alessandri, al menos unos 30 estudiantes se mantuvieron parados durante los 10 minutos que aproximadamente duró la intervención del alcalde, dándole la espalda a modo de descontento por su gestión y respuesta a las demandas de los estudiantes.