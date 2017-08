Militares transgénero demandan a Trump por anuncio de regulación que les prohíbe trabajar en el ejercito

Cinco mujeres militares transgénero demandaron al presidente estadounidense, Donald Trump, y al Pentágono tras el reciente anuncio de que las personas transgénero no podrían trabajar más en el ejército.

En las demandas, interpuestas el miércoles ante un tribunal federal, las mujeres que integran la aviación, el servicio de guardacostas y el ejército se refieren a la incertidumbre sobre su futuro, así como sobre la posibilidad de perder sus derechos post-militares (en especial el de retiro). Indican que es inconstitucional restablecer la prohibición.

La acción judicial apunta a Trump, al secretario de Defensa Jim Mattis y a otros altos responsables militares. Fue interpuesta por el Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas (NCLR, siglas en inglés) y la Alianza Gay y Lesbiana contra la Difamación (GLAAD). Ninguna de las demandantes se identificó.

#BREAKING: Today, NCLR and @GLADLaw sued Trump to stop his senseless #TransMilitaryBan. https://t.co/IWE1F2Hu89

— NCLR🏳️‍🌈 (@NCLRights) August 9, 2017