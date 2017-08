Piñera se defiende tras comparar "modesto refrigerio" con desayuno del Sename: "No fue una broma"

En una actividad en la comuna de Puente Alto, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, intentó defenderse de las críticas por el comentario que realizó esta mañana sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en el Sename.

La situación se desarrolló en los estudios de Radio Oasis, en momentos en que le llevaron un desayuno, el que fue calificado por Piñera como “modesto”, asegurando que “nos están tratando como si estuviéramos en el Sename”.

Ante las críticas, Piñera aseguró que “no fue una broma, es un hecho de público conocimiento que el Sename no trata bien a nuestros niños. No cuida su integridad física, no protege su salud, ni siquiera a veces respeta sus vidas”.

Publimetro.cl Piñera desata polémica tras quejarse de desayuno en entrevista: “Nos tratan como si estuviéramos en el Sename” “Nos están trayendo un pequeño refrigerio, bastante modesto”, fue el primer reclamo en tono de broma que hizo el candidato presidencial.

“Yo he estado en centros del Sename. Todo el servicio que otorga el Sename a nuestros niños no es lo que nuestros niños necesitan y merecen, incluyendo la alimentación”, añadió.

En ese sentido, destacó que “dentro de nuestro programa de Gobierno se contempla terminar con el Sename y crear dos nuevas instituciones: una para hacerse cargo de los niños vulnerables y otra para hacerse cargo de los adolescentes infractores de la ley”.

“En ambos casos vamos a mejorar las condiciones en las que tratamos a esos niños y adolescentes, incluyendo su alimentación”, finalizó.