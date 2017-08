La molestia del "Pánzer": PS baja a Insulza en Atacama y le ofrece nuevo destino para ser candidato al Senado

La comisión política del Partido Socialista resolvió anoche no entregar a José Miguel Insulza el cupo de candidato a senador por la Región de Atacama, donde el ex secretario general de la OEA y ex abanderado presidencial de la colectividad había desplegado una intensa campaña desde hace meses.

Según informa hoy La Tercera, en lugar de esa circunscripción -que quedó vacante tras la decisión de Isabel Allende de trasladarse a la Región de Valparaíso- , el partido formalizó el ofrecimiento a Insulza de inscribir una candidatura senatorial por Arica y Parinacota.

De acuerdo a esta información, el ex ministro fue notificado de la resolución por Miguel Ángel Aguilera, vicepresidente de la tienda y uno de los dirigentes más cercanos a Insulza al interior de la colectividad.

Fuentes del socialismo señalaron anoche que el “pánzer” habría transmitido su profunda decepción con lo resuelto por la comisión y que se tomaría un tiempo para reflexionar si finalmente participará de las parlamentarias de noviembre.

Si bien en el PS algunos señalaban que Insulza optaría por bajarse de la carrera senatorial, sus cercanos sostienen que la decisión final la podría tomar la próxima semana.

La medida del PS obedecería al supuesto acuerdo suscrito con el PC para restarse en Atacama en favor de la candidatura senatorial del diputado comunista Lautaro Carmona.

El pacto consideraría, a su vez, que el PC cerrara filas en favor de Isabel Allende en Valparaíso (donde la tienda de Guillermo Teillier había promovido a Manuel Riesco) y al timonel socialista Álvaro Elizalde como candidato senatorial por el Maule.

En la reunión de la comisión política del PS de anoche también se resolvió ratificar las candidaturas senatoriales de Allende y Elizalde, además de la de Camilo Escalona por Aysén.

Para la Cámara, en tanto, se confirmaron las candidaturas a diputado del ex ministro vocero de gobierno Marcelo Díaz por Valparaíso; del secretario general de la colectividad, Andrés Santander, por el distrito 8 de Estación Central y Maipú; del abogado y ex precandidato presidencial Fernando Atria por el distrito 11 de Las Condes, un histórico bastión de la derecha, pero que ahora se fusionará con las comunas de Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén.