Trump a un paso de desatar la guerra con Corea del Norte: "Las soluciones militares están listas para ser desplegadas"

El presidente Donald Trump avivó de nuevo este viernes la retórica beligerante que mantiene con el régimen de Corea del Norte, al afirmar que Estados Unidos tiene “listas” sus opciones militares.

“Las soluciones militares están listas para ser desplegadas si Corea del Norte actúa de forma imprudente. Espero que (el líder norcoreano) Kim Jong Un encuentre otra vía”, escribió en su cuenta de Twitter.

A lo largo de la semana, Trump ha endurecido su discurso contra Pyongyang. El martes garantizó desatar “fuego e ira” si el hermético régimen mantiene sus amenazas y su carrera armamentística, pero el jueves apuntó que su promesa no fue lo “bastante dura”.

La tensión entre ambos países repuntó después de que Corea del Norte probara con éxito dos misiles balísticos intercontinentales (ICBM), que según expertos pueden alcanzar territorio estadounidense.

El gobierno estadounidense logró que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara por unanimidad un nuevo paquetes de sanciones contra el régimen norcoreano.

Pero Pyongyang amenazó esta semana con lanzar cuatro misiles cerca de la isla estadounidense de Guam, un enclave estratégico en medio del Pacífico que alberga una base naval, otra aérea y cerca de 6.000 soldados.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

