Valdés y nueva rebaja de nota a Chile: “Esto era relativamente esperado"

Como una mala noticia, pero no sorpresiva, calificó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, la rebaja en la nota crediticia de Chile desde “A+” a “A”, dada a conocer esta mañana por parte de la clasificadora Fitch.

“Esto era relativamente esperado porque las clasificadoras tienden a moverse en sincronía. Teníamos una perspectiva negativa de Fitch desde hace tiempo y, por lo tanto, no es una sorpresa. Eso no quiere decir que no sea una mala noticia, pero era esperada”, sostuvo Valdés.