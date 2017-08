Valdés: revisión de jubilaciones de FFAA busca evitar “espacios para abusos"

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que la revisión del sistema de jubilaciones de las Fuerzas Armadas, anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet junto con la firma de los proyectos de la reforma previsional, busca evitar espacios para que se produzcan “abusos”.

Ayer, en la ceremonia de firma de los tres proyectos de ley, la Mandataria también informó que ordenó a los ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Trabajo que elaboren en conjunto una propuesta en un plazo de 45 días sobre el tema de las pensiones de las FFAA.

En entrevista con T13, Valdés dijo que “lo que la Presidenta encargó a estos cuatro ministerios es armar un proyecto de ley en el corto plazo para hacerse cargo de una serie de prácticas que no son abusivas per se, pero abren espacio para que puedan haber abusos, y los chequeos, balances para evitar esos abusos no son tan fuertes, entonces hay que mejorar los incentivos, mejorar las prácticas y estos ministerios están trabajando”.

“Hay un análisis de largo plazo que hay que hacer y seguir trabajando la carrera de las Fuerzas Armadas. La gente dice alárguenle la carrera y listo, pero hay que tener a gente pagándole sueldo a eso, entonces tampoco es tan barato, hay que evaluarlo”, agregó.

“Sería un error pensar en la carrera militar solo por el tema de pensiones. Esto es más largo”, concluyó Valdés.