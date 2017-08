Hombres pueden transmitir Virus del Papiloma Humano : ¿Por qué no se les vacuna?

A partir del año 2014, el Ministerio de Salud comenzó a aplicar la vacuna contra el Virus del Papiloma Humanos (VPH) en niñas de 4to básico. La medida apunta a prevenir la aparición del cáncer cérvico uterino. De hecho, el VPH es el mayor causante de dicha enfermedad.

Si bien, las cifras de este cáncer a raíz de dicho virus son mayores a las de cualquier otra condición generada por el VPH, los hombres también pueden sufrir consecuencias graves como cáncer de pene, cáncer anal y otros. Además, los hombres pueden ser portadores sin tener conocimiento de dicha condición, contagiando a mujeres y hombres, ya que el contagio se produce a través del roce de áreas genitales, lo que ocurre principalmente en casos de relaciones sexuales, sean heterosexuales u homosexuales.

Las principales razones para no vacunar a los hombres serìan los costos considerando la optimización de los recursos del presupuesto de cada país. Además la vacuna tiene un alto costo. / Agencia Uno

La búsqueda de una respuesta

Consultamos al Ministerio de Salud por el motivo detrás de la decisión de no considerar a los niños varones para esta vacuna, pero señalaron que no podrían entregar su respuesta oficial antes del cierre de esta edición. Sin embargo, conversamos con Lucía de Oliveira, asesora regional de inmunización y nuevas vacunas de la Organización Panamericana de Salud (PAHO), sobre las razones que tienen los países para dejar fuera a los varones del proceso de vacunación, pese al conocimiento de su condición de portadores.

La recomendación inicial es solo vacunar niñas, pero se debe ampliar la vacuna hacia los niños. / Agencia Uno

Según la especialista internacional, “la recomendación de nosotros y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que el proceso de vacunación se enfoque en las niñas entre 9 y 14 años, por ser el grupo objetivo con mayor prevalencia de enfermedades de alta complejidad producidas por el VPH”. Sin embargo, la asesora regional de inmunización y nuevas vacunas de la PAHO señaló que “es vital conocer las cargas de enfermedades para considerar otras acciones como la vacunación de hombres”. “Se debe avanzar y ampliar la vacunación hacia ellos también”, agregó.

Considerarlos en el presupuesto

La gran dificultad para la incorporación de ellos al grupo objetivo sería el presupuesto: la vacuna es muy cara.

¿Cómo determinar las cifras que permitan considerarlos prioridad? Ante esta pregunta, De Oliveira contestó que “es vital contar con estadísticas para conocer la magnitud a nivel nacional”. Nuestro país no cuenta con cifras sobre prevalencia de VPH en hombres y de hecho, aún tenemos pendiente la realización de la “Encuesta Nacional de Salud” que se había prometido para el primer trimestre de este año.

Aparte del cáncer cérvico uterino (que afecta sólo a mujeres), el VPH se relaciona también con la aparición de cáncer de ano, pene y otros tipos.

La realidad del VPH en hombres

El virus del papiloma humano (VPH) es el causante del 70% de los tumores que sufren las mujeres en el cuello del útero (también llamado cérvix), según datos de la Organización Mundial de la Salud. Sumado a aquello, se calcula que el 80% de la población sexualmente activa (incluidos los hombres) sufrirá esta infección en algún momento de su vida. En la mayoría de los casos el problema es controlado por si solo, sin que el portador se entere de la presencia de VPH.

Se calcula que el 80% de hombres y mujeres del mundo (sexualmente activos) tendrá VPH en algún momento de su vida.

En los varones, el virus también puede causar un pequeño porcentaje de tumores de pene, ano o de la cavidad oral, aunque lo más habitual es que provoque simplemente verrugas genitales. Pero además pueden seguir contagiando a mujeres.

La vacuna en población masculina

La utilización de la vacuna contra el VPH en pacientes masculinos responde no solo a evitar que contagien a mujeres, sino que también proteger a la población masculina homosexual que no se ve beneficiada por el efecto tras la vacunación femenina. Sobre esto, conversamos con el infectólogo de la Clínica Alemana, el Dr. Luis Miguel Noriega. “El riesgo para los hombres es que desarrollen enfermedades relacionadas con el VPH y que contagien mujeres no inmunizadas. Pero si las mujeres ya están inmunizadas, el nivel de riesgo es casi nulo”, aclara el especialista.

Al no vacunar a loa niños, no se está pensando en parejas gay, ni en ellos como portadores que podrìan contagiar tanto a mujeres y hombres mayores que no estarán inmunizados. / Agencia Uno

“Muchas personas viven con el virus sin que éste genere enfermedad alguna”, agrega. “Sobre la población homosexual, en relaciones hombre a hombre, al no vacunar a ninguno de ellos existiría un riesgo”, señaló el Dr. Noriega. El especialista de la Clínica Alemana explicó a Publimetro que “en nuestro país se está vacunando a los hombres VIH positivo, contra el VPH de manera gratuita en el sistema público y privado. Pero los hombres homosexuales que no tengan Sida o los niños que el día de mañana puedan tener relaciones con mujeres no vacunadas (mayores a la generación vacunada) u otros hombres, no están protegidos”, agregó.

De hecho, información oficial publicada en minsal.cl sobre la campaña VPH del 2015 señala que “la vacuna protege a las mujeres y, por extensión, a los hombres que tengan relaciones íntimas con ellas a futuro contra las enfermedades causadas por VPH que pueden ocurrir en el sexo masculino”, pero no señala información sobre los casos de relaciones homosexuales.

Estamos siguiendo las recomendaciones internacionales

La Presidenta ayer participó en el lanzamiento de la campaña para vacunar a niñas contra el VPH. / Aton

Durante el lanzamiento de la “Campaña de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano”, la Presidenta Michelle Bachelet habló sobre la importancia de esta vacuna que se aplicará a 234.872 niñas de 4to y 5to básico. “Tenemos evidencia de su inocuidad y de su efectividad, a la luz de la evidencia de millones de dosis administradas en el mundo, y hablamos de una vacuna aprobada para su uso en 132 países. Estamos siguiendo las recomendaciones de importantes organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, y otras agencias expertas en la materia en el mundo”, puntualizó la jefa de Estado.

En Chile seguimos la recomendación de la OMS, pero especialistas, estudios y hasta el ganador del Nobel que descubrió el virus señalan que se debe incorporar la vacuna en varones.

Sin embargo, Lucía de Oliveira, asesora de la PAHO, dijo a Publimetro que “la recomendación es que, una vez cumplida la vacunación del 80% de la población femenina de riesgo, es que se amplíe la cobertura hacia los hombres”. Pese a que organizaciones especializadas en el tema como “RHO” señalan que “vacunar tanto a niñas como a niños beneficiaría a las mujeres porque las mujeres se infectan a través de su pareja sexual masculina, pero los modelos computacionales sugieren que esta estrategia podría no ser rentable al menos que la cobertura de la vacunación en niñas sea baja”, la mayoría de los países aplican sólo la recomendación base de la OMS.

“Vacunar tanto a niñas como a niños beneficiaría a las mujeres porque las mujeres se infectan a través de su pareja sexual masculina, pero los modelos computacionales sugieren que esta estrategia podría no ser rentable”, RHO.

México y Argentina van más allá

En un trabajo coordinado con Publimetro México, investigamos sobre el proceso de vacunación contra el VPH en dicho país. Pese a que las organizaciones señalan que “la vacunación de niños no es rentable en países en vías de desarrollo”, en Ciudad de México aplican la vacuna tanto a niños como a niñas desde el 2015. Así mismo, desde el 2006 que las autoridades nacionales de salud autorizaron la venta de la vacuna para todo hombre y mujer que desee acceder a ella.

En países como Argentina y México, la vacuna es aplicada tanto en niños como en niñas. / Agencia Uno

En Chile los hombres también pueden acceder a ella de algunas maneras: de forma particular o cuando el hombre presenta un diagnóstico VIH positivo (a las niñas se les vacuna gratis y en particular su costo va es de 120.000 pesos promedio por dosis). La vacuna requiere de la aplicación de tres dosis: día 0, 60 y 180.

Pero otros países los incluyen en sus planes de vacunación, entendiendo a los hombres como portadores, como es el caso de Argentina. Ellos vacunan tanto a niños como a niñas a edades cercanas a los 11 años.

La visión del Dr. Zur Hausen

De hecho, el mismísimo doctor que descubrió el VPH, quien además tiene un Premio Nobel por su investigación Harald zur Hausen, señaló en un estudio publicado en la revista especializada “The Lancet” que “el objetivo principal de un programa de inmunización debe ser frenar la expansión de la infección. Con los actuales proyectos que se dirigen a las jóvenes de 11 a 26 años antes de su primera relación sexual, se reducirá la incidencia de cáncer cervical en unas pocas décadas. Sin embargo, este subgrupo de población es demasiado pequeño para limitar la expansión del virus. Por eso, el único medio efectivo sería vacunar también a la otra mitad de la población sexualmente activa: los varones”.

“El único medio efectivo sería vacunar también a la otra mitad de la población sexualmente activa: los varones”, dijo el premio Nobel y “padre del VPH”, Harald Zur Hausen.

El destacado “padre del papilomavirus” agrega en la publicación que “vacunar también a los niños tendrá especial repercusión en países en desarrollo, donde la carga que representa este virus es más insostenible (y el acceso a las citologías más difícil)”.