El clan Rooney: la familia británica que sometía como esclavos a personas con discapacidades

Los integrantes del clan Rooney, instalados en el condado inglés de Lincolnshire, identificaban por la calle a personas vulnerables, a las que instalaban en caravanas sin agua potable ni servicios y obligaban a trabajar durante largas jornadas laborales.

Las víctimas de los Rooney no estaban encerradas con barreras físicas, pero su situación “financiera y emocional” hacía que “cualquier escape pareciera imposible”, relató en el juicio la superindendente de la policía Nikki Mayo.

Cuando las fuerzas de seguridad intervinieron por primera vez en el caso, en septiembre de 2014, se encontraron con que algunos de los trabajadores que operaban en la empresa familiar presentaban síntomas de malnutrición y de haber recibido palizas.

