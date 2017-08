Estado de emergencia ante el "desfile del odio" : Cientos de supremacistas blancos marchan por las calles de Charlottesville al grito de consignas nazis

La medida surge después de que las autoridades locales solicitaron más recursos para controlar las tensiones, indicó el departamento de policía.

Las tensiones se han incrementado cuando se espera que cientos de personas se unan en la marcha “Unite the Right” (“Unir a la derecha”) para protestar por los planes para retirar una estatua del general confederado Robert E Lee.

Un grupo de los manifestantes acudió la noche de este viernes al campus de la Universidad de Virginia, con sede en Charlottesville, con antorchas para celebrar la decisión de un juez federal de permitir la manifestación, lo que desembocó en choques violentos con estudiantes y donde tuvo que intervenir la policía.

Con cánticos de “Las vidas de los blancos importan”, los manifestantes se concentraron ante una estatua de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de EEUU.

These violent white supremacist terrorists are in #Charlottesville assaulting people right now.THIS IS NOT ABOUT FREE SPEECH #UniteTheRight pic.twitter.com/89sQxb0VKs

— Tariq Nasheed (@tariqnasheed) August 12, 2017