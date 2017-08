Gobierno defiende proyecto de pensiones: "Es posible tener un sistema distinto"

La ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, se refirió a los proyectos para mejorar las pensiones firmados por la Presidenta de la República, señalando que el Ejecutivo tiene el convencimiento de que “es posible tener un sistema distinto que genere una mayor legitimidad para las familias y para las personas, y la instancia y la oportunidad está absolutamente abierta en la medida que esto se va a debatir en el Congreso de la República”.

Asimismo, la vocera sostuvo que “el Gobierno hace lo que está convencido que es realizable, que es responsable, que se hace cargo de nuestra situación económica como paí­s, que se hace cargo de un anhelo muy esperado por la clase media que es mejorar las pensiones”.

Los cuestionamientos

Consultada por los cuestionamientos que ha hecho el candidato de oposición, Sebastián Piñera, a esta reforma, la portavoz de La Moneda sostuvo que éstas son “desafortunadas palabras una vez más del ex presidente Piñera”. En tal sentido, aseguró que “esperamos y no tenemos ningún problema con el debate de altura, con el debate de ideas porque en esto pueden haber opiniones distintas. Pero adelantar juicios, y adelantar juicios tan tendenciosos, evidentemente no contribuye a un clima de debate de ideas”.

Con respecto a las crí­ticas por el dinero que irá a un fondo solidario para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, la ministra Narváez fue enfática en decir que “en Chile somos una gran familia y nos podemos ayudar, tanto entre generaciones como dentro de las generaciones”, destacando que de esta manera “los jóvenes puedan contribuir con la pensión de los más adultos”.

TC y aborto

En otra materia, la vocera de Gobierno se refirió al rol que tendrá el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC) respecto al proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales, indicando que “iremos adelante con la defensa de un proyecto de ley que sabemos es sólido, es macizo y que además representa un sentir mayoritario de la ciudadanía”.

Y en relación al nuevo presidente que presidirá el TC, Iván Aróstica, la secretaria de Estado enfatizó en que “como Ejecutivo somos absolutamente respetuosos del actuar del Tribunal Constitucional” y, por lo tanto, se respetan sus determinaciones.