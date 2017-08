Un supremacista de 20 años: así es el autor del atropello mortal en Charlottesville

Las autoridades estadounidenses han acusado formalmente de asesinato en segundo grado a James Alex Fields Jr., de 20 años y natural de Ohio, como el presunto autor del atropello de ayer en Charlottesville que causó un muerto y más de 20 heridos tras una marcha de supremacistas blancos.

Albermale county jail just sent me the mugshot of today's suspect in today's Charlottesville tragedy. James Alex Fields Jr, 20. pic.twitter.com/ucALl7oSyi — Sebastian Murdock (@SebastianMurdoc) August 13, 2017

Fields, de raza blanca, fue detenido poco después de arrollar a un grupo de personas que protestaban contra la marcha de blancos supremacistas “Unir a la derecha”, que tuvo lugar esta mañana en la ciudad, y donde se produjeron violentos choques entre manifestantes y opositores a ellos. Fields está ahora bajo custodia en la prisión de Albemarle-Charlottesville por cargos de asesinato en segundo grado, atropello y evasión y tres cargos de agresión con malicia. Comparecerá mañana ante el juez.

VIDEO: Car slams into group of people during protests in Charlottesville, Virginia; reports of serious injuries (Vid: Rebelutionary_Z) pic.twitter.com/Gf5qMf64u9 — BNO News (@BNONews) August 12, 2017

El joven veinteañero, residente en Maumee (Ohio), se encuentra detenido en la cárcel del condado de Albermarle-Charlottesville.

El jefe de policía de la ciudad, Al Thomas, afirmó en rueda de prensa que el atropello fue un acto premeditado.

This photo captured by @RyanMKellyPhoto of @DailyProgress in #Charlottesville is so terrifying and insane but so important to capture pic.twitter.com/r2vPAV2rZw — Jessica Christian (@jachristian) August 12, 2017

La portavoz del SPLC, Rebecca Sturtevant, ha confirmado al “NY Daily News” que Fields, natural de Maumee (Ohio), apareció en una fotografía llevando un escudo negro con dos hachas blancas entrecruzadas, un símbolo habitual entre los movimientos supremacistas.

Breaking: White supremacist terrorist James Alex Fields Jr. rallied with Alt-Right Vanguard America Group https://t.co/WlAGsSPJC1 pic.twitter.com/SjZ4CSSrCq — ♀️ The Anti-Trump (@Im_TheAntiTrump) August 13, 2017

La madre del asesino asegura que se ha enterado de lo ocurrido a través de los periodistas, a quienes ha confesado que sabía su hijo iba a una manifestación del movimiento ‘alt right’, pero no tenía claro qué era: “No sabía que eran supremacistas blancos. Pensaba que era algo de Trump, que no es supremacista. Además, mi hijo tiene un amigo afroamericano“.

Después de atender a la manifestación, Fields, según la investigación, se colocó al volante de su vehículo, un Dodge Challenger color gris, que empleó para arrollar a los participantes de la marcha antifascista, matando a una joven de 32 años identificada como la asistente legal Heather Heyer, e hiriendo a otras 19 personas, cinco de las cuales se encuentran en estado crítico.

Durante la caótica jornada, también se produjo un accidente de helicóptero de la policía estatal de Virginia en el que resultaron muertos el piloto y un pasajero, fallecidos que las autoridades también han vinculado a la protestas.