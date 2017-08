Cheyre, Izurieta y otros dos más: emplazan a ex comandantes de las FF.AA. a explicar por qué reciben doble pensión

Serían Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Rodolfo Codina y Patricio Ríos los ex comandantes diferentes ramas de las Fuerzas Armadas quienes estarían recibiendo una doble pensión de parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Y por eso el diputado Leonardo Soto, presidente de la Comisión Investigadora del caso de las jubilaciones de los militares vía Capredena, estaría emplazando a estos ex uniformados a informar a qué se debe esta situación.

Según informa Emol, el diputado del Partido Socialista (PS) “resulta inentendible que ellos, habiendo liderado sus respectivas instituciones y estando éstas en el centro de la crítica pública por un beneficio del que además gozan personalmente, no salgan a enfrentar la situación y guarden absoluto silencio”.

“Incluso consultado sobre su pensión de invalidez por un programa de televisión, el ex general Ríos aparece esquivando las cámaras en vez de explicar las condiciones en que obtuvo este beneficio. Están eludiendo su obligación ética de dar respuestas que son necesarias”, declaró el diputado.

Según el medio electrónico, Oscar Izurieta ex comandante en jefe del Ejército recibe una pensión de $3.710.745 y otra de $900.303. Algo similar ocurre con Juan Emilio Cheyre, quién también dirigió esa rama y que estaría percibiendo $3.272.837 por el concepto de pensión y también por $270.807. En el caso de Rodolfo Codina, ex almirante de la Armada, tendría dos pensiones por $3.388.800 y otra de $1.547.353 mientras que Patricio Ríos, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, las pensiones serían por $4.129.374 y por $772.844.