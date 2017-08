Estudiantes secundarios lanzan cuaderno sobre educación sexual para jóvenes del país

Estudiantes de establecimientos educacionales de diversas regiones del país participaron del lanzamiento de “Cuaderno de educación no sexista”, texto elaborado por jóvenes que busca ser una herramienta para compartir conocimientos y actividades para incentivar una educación sexual laica e integradora de la diversidad.

El cuaderno es el resultado de talleres de educación sexual con estudiantes de Santiago, Rengo, Concepción y Magallanes y busca ser un aporte para la educación sexual que se imparten en los establecimientos chilenos, ya que según información entregada por Miles, de 11.442 colegios municipales y particulares subvencionados , solo 467 recibieron Programas de Educación Sexual en 2015, tendencia que se mantiene hasta hoy.

Luis Venegas, coordinador de proyectos en Educación en Derechos Humanos de Amnistía contó a Publimetro que “los talleres fueron realizados por estudiantes de educación media de diversas regiones del país y la iniciativa de hacer un libro sobre educación sexual con un enfoque laico y que incluyera a la diversidad sexual fue de los y las activistas. La idea de este cuaderno es que los mismos adolescentes creen conocimiento sobre sexualidad y que esta sea compartida hacia otros jóvenes no sólo para educar en la materia o informar sino también para invitar a otros y otras estudiantes a movilizarse”.

“En ese sentido, el cuaderno entrega actividades y talleres que se pueden realizar para apoyar el conocimiento en torno a la diversidad sexual o los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Así como también un glosario e información que permita a la juventud conocer sobre el placer, la identidad y todo lo que conllevan las prácticas sexuales, no solo desde el enfoque de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y sus riesgos, como se enseña actualmente en muchos de los establecimientos del país”, agregó Venegas.

El coordinador de los talleres e impulsor de la actividad considera que este libro es una opción “para informarse fuera del miedo y de la inseguridad. Este cuaderno entrega información sobre dónde acudir si un preservativo o método anticonceptivo falla, o qué hacer frente a una opción de riesgo de tener una ETS. Cuestiones que por desconocimiento o por miedo a conversarlo, muchos adultos no abordan con los estudiantes”.

Durante los últimos años se han destapado graves situaciones de violencia sexista contra estudiantes: más de 70 denuncias de violencia sexual en el Liceo 7 de Providencia y otros casos de hostigamiento que afectan la vida de estudiantes trans, lesbianas y gays.

Respecto a lo último, Sofía Vargas es una de las jóvenes activistas que dio vida a los talleres y participa desde 2015 de esta instancia, y nos cuenta que a propósito de su participación en temas de derechos sexuales y reproductivos fue hostigada en el Instituto León Prado, razón por la que ahora tiene que dar exámenes libres.

“Es importante que se den instancias como estas, donde los jóvenes podamos ayudar a nuestros pares a educarnos y a no esperar que otras instituciones de adultos lleguen con la información. Muchas veces se nos ve como “niños” y que por eso no podemos hablar de sexualidad. Pero en los talleres que he hecho a adultos la mayoría sabe menos que nosotros, incluso muchos profesores saben menos que sus estudiantes”, explicó la estudiante de 18 años.