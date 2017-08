El misterio de la periodista que desapareció tras subirse al submarino privado más grande del mundo

Kim Wall, de 30 años, era una destacada periodista sueca que había escrito para medios de renombre mundial como el New York Times, The Guardian o The South China Morning Post. La profesional estaba haciendo una investigación sobre el inventor danés Peter Madsen (46 años), quien construyó el submarino privado más grande del mundo, cuando recibió la invitación de Madsen para navegar en su sumergible, una cita que se concretó el jueves… Pero desde ahí se desencadenaron una serie de sucesos que mantienen a la policía local desarrollando una amplia operación.

My friend Kim Wall has gone missing on Friday in Copenhagen. If you have any info please contact Danish police. https://t.co/SUv0N3JjHY pic.twitter.com/3e9ScqX6W4

— Marie Telling (@MarieTelling) August 11, 2017