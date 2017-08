Beatriz Sánchez: “Respaldo 100% la decisión” del Frente Amplio de vetar a Mayol

Para enfrentar problemas y líos internos no importa la edad en política. Mientras la DC, uno de los partidos más tradicionales, vivió su crisis interna por la candidatura de Ricardo Rincón (que dejó en el aire por varios días a Carolina Goic), ahora es el turno del Frente Amplio, que pese a ser un conglomerado joven ya enfrenta graves problemas.

Y el epicentro del entuerto es el sociólogo Alberto Mayol, quien fue acusado de “hostigamiento” contra Natalia Castillo, candidata a diputada del FA por el distrito 10, ante las intenciones de Mayol de levantar él una carrera al Legislativo.

El Frente Amplio calificó de inaceptable la actuación de su ex carta presidencial (perdió en primarias ante Beatriz Sánchez) y lo vetó de cualquier postulación al Parlamento.

En medio de esta polémica, Sánchez salió al paso y apoyó la decisión del conglomerado. “Respaldo 100 por ciento la decisión que toma en colectivo toda la mesa del Frente Amplio. Hoy día hay temas donde no nos podemos hacer los lesos, donde no se puede mirar para el lado. Hay que tomar decisiones, aunque tengan costos, aunque sean dolorosas”, afirmó.

Sánchez, de hecho, recalcó que “hay cosas que son inaceptables hoy en política. Me parece que lo que ha ocurrido es inaceptable: que no tiene otras lecturas, que no se hacen otras consideraciones, que es inaceptable en la política que queremos hacer”.