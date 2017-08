Esposa de Ricardo Rincón acusa a Goic de liderar "vergonzosa maniobra política"

Patricia Farías Palma, esposa del diputado Ricardo Rincón, acusó a Carolina Goic de encabezar “una vergonzosa maniobra política para enlodar a una persona y obtener beneficios electorales”, a la vez que defendió a su cónyuge de las “falsas acusaciones” de violencia contra su ex pareja.

En carta a El Mercurio, la cónyuge del polémico parlamentario expresa que “como mujer, esposa y madre, he seguido el caso de Ricardo Rincón. Me he preguntado cuántas personas se han detenido a pensar, por un instante, cómo se sentirían si les estuvieran imputando hechos falsos, afectando, además, la honra de sus familias”.

“Se trata de una acusación que se produjo hace 15 años y que curiosamente ha sido traída ahora -en época de elecciones- nuevamente al tapete público y por un grupo de la Democracia Cristiana, liderado nada menos que por su candidata presidencial. Muchos saben también que no se trata más que de una vergonzosa maniobra política para enlodar a una persona y obtener beneficios electorales”, añade.

“Todos los fallos coinciden en que no hay pruebas para confirmar los hechos que le fueron atribuidos a Ricardo Rincón por una ex polola que ya en esa época lo acusó, delante de mí, por haber conocido a otra persona y terminado la relación: ‘a mí no me deja nadie’, ‘esto no se queda así’ fueron sus palabras”, agrega.

También menciona que “el tribunal civil (el penal lo absolvió tres veces) dictó medida de terapia psicológica, práctica habitual en esos años para que las parejas se abuenaran, lo que en este caso no tenía ningún sentido, pues ellos ya no vivían juntos y nunca estuvieron casados”.

“¿Por qué si todo apunta a su inocencia, se hace caso omiso de esto? Estoy sorprendida de que en pleno siglo XXI en nuestro país se haya generado un circo romano, donde la crueldad publicitaria, con tal de vender y favorecer a algunos, se apodera del espíritu humano, dejando de manifiesto toda su miseria”, indica.

Además, señala que “no logro entender la maldad humana, y menos entiendo que frente a la inocencia de Ricardo, determinada en todas las instancias, incluida la del Tribunal Supremo de su partido, la persona que aspira a conducir los destinos de la nación lo desconozca, distorsione y ni siquiera se abra a la duda, que, como dicen los abogados, es al menos ‘razonable’ en este caso”.

Más adelante afirma que “conozco los hechos, soy parte de la historia, no soy democratacristiana, y luego de ver las actuaciones en este caso de algunos de sus ‘líderes’, no lo sería nunca”.

“He llamado y escrito a Carolina Goic, le he pedido que me escuche, ya que dice respetar a todas las mujeres, y a la fecha no se ha dignado siquiera a contestar. No creo en ese tipo de liderazgo”, concluye.