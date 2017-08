"Me embarga una tristeza enorme, una decepción sin límites": Mayol se descarga en Facebook tras veto a su candidatura

“Esta derrota es horrible, porque no dice nada, carece de palabra alguna, carece de respuestas”. Dicha frase es una de las tantas escritas durante la madrugada de este martes por el ex precandidato presidencial del Frente Amplio Alberto Mayol, luego que el Frente Amplio bajara su postulación a la Cámara de Diputados por el distrito 10.

“Es una historia breve, pero intensa. Hace exactamente una semana, el martes pasado, fui objeto de una denuncia hecha por la candidata Natalia Castillo, quien contactó al periódico La Segunda para denunciarme señalando que había intentado bajarla de su cupo en una reunión personal con ella. La denuncia era de altísima gravedad, como comprenderán. Y era falsa. Respondí a La Segunda con toda la claridad que pude. Esto ocurrió en consecutivos ataques de otros candidatos del distrito 10, Winter y Figueroa”, comenzó escribiendo el sociólogo en su cuenta de Facebook.

En la publicación, cuenta que el origen de todo es un audio que envió por WhatsApp a Castillo, en donde además de cuestionar el actuar de ella, lo hace del diputado Giorgio Jackson. Dicho mensaje sería de acuerdo a Mayol, el detonante que llevó al Frente Amplio a vetar su candidatura.

En ese sentido, agregó en Facebook que “envié un mensaje a Giorgio Jackson y otro a Natalia Castillo, ambos semejantes, en el mismo tono, de molestia, de ironía, pero sin gritos, sin malas palabras, solo contenido político, criticando la evidente operación política para destruirme. El audio no es violento. No lo digo yo solamente, lo podrán juzgar ustedes”.

“Luego de la segunda reunión de negociación con la mesa electoral, el viernes recién pasado (donde nos fue mucho mejor que en la primera reunión, es decir, muy muy bien), el día viernes Rodrigo Etchecopare cita a algunas personas al día siguiente para que sepan que hay un audio gravísimo. Antes de ese día no era gravísimo (el audio fue el martes, reitero). Y luego de juzgar la situación, deciden verlo el lunes en la mañana en la reunión de FA. Y luego deciden verlo en la reunión de la tarde del lunes. No me invitaron a ninguna de las reuniones donde se definiría la situación. Fue un juicio sumario, sin derecho a defensa, por un cargo desconocido”, expresó.

Publimetro Chile Terremoto en el Frente Amplio: rechazan candidatura a diputado de Mayol tras días de polémicas cruzadas Previamente, Mayol denunció en su cuenta de Twitter “una operación sin precedentes para bajar mi candidatura no solo por el distrito 10 (Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja), sino por cualquier lado”, aunque sin mencionar a los responsables de esta supuesta maquinación en su contra.

“A las 20:46 PM me llama un periodista para decirme que estaban reunidos por lo de los audios y que me iban a vetar en cualquier distrito de Chile. Tomé la decisión de publicar en mis redes sociales que estaba en proceso una operación. Y es que no es el momento de callar. Cada uno se hace cargo de sus palabras. Y yo, por mi cuenta y riesgo, publico ambos audios y sus textos. AMBOS. El que fue a Giorgio (antes) y el de Natalia (después). ¿Discriminé a Natalia al tratarla mal por hacerme una denuncia falsa y grave? Vean mi mensaje a Giorgio. ¿Ataqué verbalmente a Giorgio y Natalia? Solo mencionan a Natalia. ¿Por qué omiten a Giorgio? ¿De verdad vamos a usar una de las luchas más importantes que tiene el Frente Amplio, como la igualdad de género, para atacarme por molestarme con una candidata que viendo amenazada sus opciones en competencia inventa una historia para destruirme?”, agrega.

“Luego del juicio, me informan que quieren ir a avisarme a mi casa. Acepto. Llegan a las doce de la noche. Me explican el juicio. Debatimos. Me explican la decisión. Discutimos. Les pido que me digan si fue unánime, me dicen que sí. Me acababa de llegar un mensaje de un partido que dice que no se plegó. Mintieron. Luego les pregunto. ¿Publicarán el audio junto con su conclusión? “No”, me dicen, “por ningún motivo”. Pues yo sí, porque todos entenderán que le dije malas palabras y que efectivamente la agredí. Y no estoy dispuesto. Que cada uno, con autonomía, con la convicción de las bases y no las cúpulas, se defina. ¿He violentado a Natalia y a Giorgio? Ustedes lo conversan con su alma. Nosotros estamos dolidos e impactados”, añadió.

Mayol prosiguió señalando que “de verdad, que las siguientes horas sirvan para volver a pensar lo mal pensado, para volver a obrar lo mal obrado, para delicadamente recomponer una esperanza que no podemos sacrificar sin más. Me cuesta creer lo que ha acontecido. Lo pensé imposible incluso cuando se me notificó. Y lo lamento. No por la candidatura, que informé de todas las maneras que podía bajar frente a una buena razón. Lo lamento porque es posible que mucha gente, que confió en el trabajo que hicimos, pueda por un instante dudar respecto a nuestra verdad. Y lo lamento porque la verdad sigue siendo una palabra tan hermosa y tan delicada, que no está para ser manoseada. Fue hace meses que pedí que mejoraran los procedimientos. Meses. Y hoy me toca vivir un juicio sin derecho a defensa, basado en un audio que no quieren mostrar. Me leo y no lo creo”.

“Gracias por todo el cariño de quienes nos siguen consolando. Pero esta derrota no es hermosa, como perder en las urnas y ofrecerle mis respetos a Beatriz. Esta derrota es horrible, porque no dice nada, carece de palabra alguna, carece de respuestas. Solo me vienen a ver a mi casa a medianoche para anunciarme el veredicto de un juicio desconocido. E insisten en irse lo antes posible. Me embarga una tristeza enorme, un desánimo, una decepción sin límites. El sueño puede curar una parte de este dolor. Un abrazo al Frente Amplio. Un abrazo muy grande”, remató.

La publicación en Facebook: