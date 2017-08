Boric por veto a Mayol del Frente Amplio: "Ha sido una situación complicada, bien triste"

El diputado Gabriel Boric calificó como “triste” la situación que vive el Frente Amplio, luego que el pacto político decidiera vetar las opciones del ex candidato presidencial del conglomerado, Alberto Mayol, por un presunto “ataque de género” contra Natalia Castillo, candidata a diputada del distrito 10 de Revolución Democrática y que ha desatado una crisis al interior del movimiento político.

“Ha sido una situación complicada, bien triste, pero la vamos a sacar adelante, no me cabe ninguna duda. Estamos todos en eso, tratando de resolverlo”, afirmó Boric en el programa “Esto no es un late”, según consignó La Segunda.

Asimismo, Boric indicó que “hay gente que puede estar molesta, pero es algo que vamos a revertir con el correr de la campaña”.

La disputa se originó al interior del Frente Amplio luego que Mayol informara al partido que buscaba competir al parlamento en el distrito 10, mismo lugar en que el diputado de RD, Giorgio Jackson busca su reelección.

Tras varias reuniones al interior del conglomerado, finalmente la mesa electoral del FA optó por bajar las opciones del ex presidenciable acusando “hostigamiento” y “amedrentamiento” a la compañera de lista de Jackson, Natalia Castillo, a través de un mensaje de voz dirigido a Castillo y otro al propio Jackson.

Sin embargo, el contenido de dicho mensaje no había sido escuchado por la mesa y algunos de los partidos del conglomerados, como el Movimiento Autonomista se retractó de la decisión adoptada contra el otrora precandidato a La Moneda.

“Asumimos la responsabilidad política que nos corresponde por no haber solicitado los audios de Mayol a Natalia Castillo para sostener la discusión en plenitud de condiciones (…). La resolución por parte de una mesa de negociación electoral sobre el destino de la candidatura de Alberto Mayol en circunstancias que no existió posibilidad de defensa alguna ni se ofrecieron garantías democráticas mínimas para evaluar los antecedentes, reviste características de veto”, señaló el comunicado.