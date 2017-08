Caso SQM: Formalizan a Jorge Pizarro y podrían pedir desafuero de Fulvio Rossi

El Servicio de Impuestos Internos decidió querellarse contra los senadores Jorge Pizarro y Fulvio Rossi por delitos tributarios, lo que facilita la decisión de la fiscalía para solicitar el desafuero de ambos parlamentarios en el marco del caso SQM.

La información la entregó el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien encabeza la investigación, al término de la formalización sólo de Pizarro, ya que el senador Rossi no asistió a la audiencia que se realizó en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

El fiscal Gómez indicó que “tras la remisión de los antecedentes reunidos por el equipo de fiscales a cargo de esta investigación al Servicio de Impuestos Internos, este tomó la determinación de querellarse contra los senadores Pizarro y Rossi”.

Agregó que en los próximos días se decidirá si se solicita el desafuero de ambos, ya que falta la formalización de Rossi, la que quedó fijada para las 09.00 horas del próximo 13 de septiembre, un día antes de que venza el plazo de investigación.

Gómez formalizó a Pizarro por facilitación de facturas falsas por cerca de $45 millones a través de la empresa Ventus Consulting, de propiedad de sus tres hijos. Quedó sin medidas cautelares por contar, precisamente, con fuero parlamentario.

Al retirarse del tribunal, el senador Pizarro declaró que “no es efectivo” lo que señaló el fiscal Gómez en la audiencia, en cuanto a que recibió donaciones de dinero de SQM a través de la empresa Ventus de propiedad de sus hijos, por trabajos no realizados a la minera no metálica.

“Yo espero que en el plazo que queda hasta el 14 de septiembre terminemos de una vez por todas de aclarar esta situación. Son dos años y medio en que han podido investigar todo lo que ellos han querido y en la práctica, de todos los hechos que se imputan, no hay delitos. Yo no he recibido platas de SQM”, afirmó el parlamentario.

El senador Pizarro suspendió su militancia en la Democracia Cristiana. En tanto, Rossi renunció en noviembre de 2016 al Partido Socialista por estar involucrado en esta investigación.

Rossi no asistió a la audiencia para forzar al fiscal Gómez a solicitar su desafuero y llevar el caso a la Corte de Apelaciones de Santiago.