En qué está el Ku Klux Klan, el movimiento cuyo líder alaba a Trump

El histórico dirigente del Ku Klux Klan David Duke alabó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “decir la verdad” sobre lo sucedido en Charlottesville y condenar a los “terroristas de izquierda” después de que el mandatario señalase a los dos bandos por la violencia racista.

“Gracias presidente Trump por su honestidad y coraje para decir la verdad sobre Charlottesville y condenar a los terroristas de izquierda del (movimiento) Black Lives Matter y antifascistas”, dijo Duke en su cuenta de Twitter.

