Ex presidentes Bush llaman a rechazar "el racismo, el antisemitismo y el odio" tras violencia en Charlottesville

Los dos ex presidentes de Estados Unidos, George H.W Bush (1989-1993) y su hijo George W. Bush (2001-2009), llamaron este miércoles a su país a “rechazar el racismo, el antisemitismo y el odio bajo todas sus formas”, tras los actos de violencia en Charlottesville.

El breve comunicado fue emitido menos de un día después de que el presidente Donald Trump desatara una tormenta al equiparar a los grupos supremacistas blancos con los manifestantes antirracistas que se movilizaron en Charlottesville el sábado, aunque no menciona al mandatario por su nombre.

“Mientras rezamos en Charlottesville, recordamos las verdades fundamentales evocadas por el ciudadano más prominente de esta ciudad (Thomas Jefferson, NDLR): ‘todos hemos sido creados iguales y dotados por el Creador de derechos inalienables"”, escriben los republicanos Bush.

“Sabemos que estas verdades son eternas porque hemos visto la decencia y la grandeza de nuestro país”, concluyen.

Barack Obama (2009-2017), primer presidente negro de Estados Unidos, reaccionó el domingo al drama de Charlottesville en un tuit citando al gran resistente al apartheid, Nelson Mandela.

Este tuit se convirtió este miércoles en en el más popular de la historia, con 3,4 millones de likes. “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión”, escribió Obama citando al fallecido líder sudafricano.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017