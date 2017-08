Líder del Ku Klux Klan amenazó a periodista afrocolombiana con quemarla

El portavoz de Univisión, José Zamora, dijo a Efe que el hecho ocurrió cuando Calderón le hizo una entrevista que salió al aire este domingo en el programa Aquí y Ahora “En la boca del lobo”.

Durante la entrevista, Chris Barker, líder de los “Leales caballeros blancos”, una rama del Ku Klux Klan (KKK), señaló a Calderón que era la primera afrodescendiente que pisaba el lugar donde se agrupaban.

Univision's @iliacalderon confronted an Imperial Wizard of the KKK––she's the first black person to ever step foot on his property.

Watch: pic.twitter.com/5g7PCMfI4j

