Utilidades de isapres superan los $55.600 millones en el primer semestre

No cabe duda que es un mercado que goza de muy buena salud. Según el reporte de la Superintendencia de Salud, las isapres alcanzaron utilidades por $55.646 millones en el primer semestre, un 131,9% real más respecto del mismo lapso de 2016.

Según señalaron desde el organismo, estas cifras se sostienen la mayor recaudación por primas GES a partir de julio de 2016, que es precio que cobran estas entidades por aplicar las garantías del plan Auge ¿por qué aumenta esto los ingresos de las aseguradoras? Porque los afiliados usan poco este beneficio: sólo 1 de cada 4 personas.

“Sin duda a 10 años de vigencia de la reforma a la salud con la implementación de las Garantías Explícitas, como país tenemos que evaluar esta política pública y su impacto sanitario. Debemos conocer las razones en términos de protección financiera y de cómo se ha implementado en el sistema privado y las razones de porqué las tasa de uso no han sido superiores”, indicó el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic.

“Si bien ha ido aumentando muy paulatinamente la tasa de uso, aún existe una brecha para mejorar, añadió la autoridad.

Al analizar los resultados por isapre, llama la atención que la renovada Nueva Masvida (que nació de la compra de Masvida por parte de Óptima) tuvo ganancias de $9.911 millones entre enero y junio, con un alza del 1.201% respecto del mismo lapso de 2016.

Respecto de este caso particular, Pavlovic explicó que en mayo y junio esta aseguradora “recibió las cotizaciones de más de 400 mil afiliados y eso tiene un impacto importante en la cartera previa de isapre Óptima, que era pequeña. Por otra parte, todas las prestaciones que se otorgaron en esos meses aún no alcanzan a reflejarse en el porcentaje del gasto, por lo tanto en el tiempo se irá equilibrando esa situación”, por lo que subrayó que este resultado no marca una tendencia dentro de esta industria. Más atrás se ubicó Consalud y completando el podio Cruz Blanca.

En tanto, en el mercado de las isapres cerradas, Fundación lideró con $348 millones, ganancia 239% superior al primer semestre de 2016. En la vereda opuesta se ubicaron Cruz del Norte y Chuquicamata, que registraron pérdidas de un 17% y 7% respectivamente.