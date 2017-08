Vicepresidente Pence solicitó a Bachelet romper relaciones con Corea del Norte y aumentar presión contra Maduro

La cita con la prensa internacional y chilena fue en el patio de las Magnolias, del Palacio de la Moneda. La presidenta Michelle Bachelet (Chile) y el vicepresidente Mike Pence (Estados Unidos) compartieron las líneas generales de la reunión ampliada, tras el arribo del ilustre visitante a Santiago.

Tal y como se esperaba, los temas cruciales del cónclave fueron Corea del Norte, Venezuela y la tragedia en Charleville, tras el choque entre grupos enfrentados por el tema racial.

Tras realizar un panorama general de la reunión, la anfitriona de la reunión binacional aclaró las posturas claves de la nación en materia diplomática. “Chile no apoyará ni golpe de estado ni intervenciones militares en Venezuela. Quiero ser muy clara en esto: haremos todo lo posible por apoyar a los venezolanos a encontrar una salida pacífica”.

Bachelet saludó la entrega de armas en Colombia, por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), proceso en el que Chile jugó un papel clave.

Para finalizar, Bachelet realizó una invitación a la próxima reunión ministerial de la iniciativa Hemisférica ‘Energy and Climate Partnership of the Américas’, que tendrá lugar en Santiago.

Luego de escuchar a su interlocutora, el vicepresidente Pence afirmo “Chile tiene una economía exitosa y esta noche me reuniré con los empresarios para hablar sobre esta materia. Le agradezco las declaraciones de la presidenta Bachelet en el tema de Corea del Norte. Ya se acabó el tiempo de la paciencia estratégica, como lo ha dicho el presidente Donald Trump. la presión de China está dando resultados”.

Derechamente, Pence aseguró que Estados Unidos insta a Chile, México, Brasil y Perú para romper relaciones con Corea del Norte. “En el tema de Venezuela, ese pueblo sufre y muere. Conocí de primera mano, cómo los niños mueren todos los días de hambruna. Venezuela está cerca del fin de la dictadura: EEUU no va a permanecer como observador”.

Descartando una intervención militar unilateral, Pence reafirmó que “lo que vayamos a hacer en Venezuela, lo vamos a hacer juntos y así seguiremos haciéndolo. El pueblo venezolano va a ser libre de nuevo. La libertad es la fuente de nuestra seguridad. Chile seguirá siendo un modelo de libertad y seguridad en el mundo”.

Imposible no referirse a la tragedia de Charleville: “eso fue una tragedia. El presidente Trump y yo lo dejamos muy claro. Hoy desde Chile, estamos con los amigos y familia de las personas fallecidas”.

Para finalizar, Pence reiteró que Chile es un ejemplo resplandeciente de un país que optó por una libertad económica hace años y ahora es ejemplo para el continente.