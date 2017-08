Aguas Andinas por demandas colectivas: "Lamentamos que el Sernac haya decidido recurrir a los tribunales"

Este jueves el Sernac informó que interpuso dos demandas colectivas contra Aguas Andinas por los cortes del suministro ocurridos en 2016 y en el verano de este año.

Al respecto, la empresa señaló que aún no han sido notificados de ellas y que tomaron conocimiento de ellas solo a través de la prensa.

Asimismo, la firma aseguró que “ha estado siempre a disposición del Sernac para explicar las causas de los cortes y las medidas de mitigación adoptadas”, indicando que participaron voluntariamente del proceso de mediación colectiva por la interrupción del suministro de 2016, “que incluyó una propuesta de compensaciones que la autoridad desestimó”.

En tanto, respecto del corte de febrero, Aguas Andinas sostiene que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss) recién inició un proceso de sanción e indica que no participó de la mediación para este caso particular que se citó para el 3 de agosto de 2017, fecha que “nos resultaba imposible asistir, toda vez que la (Siss) no había concluido las investigaciones del caso”.