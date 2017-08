Asesor de Trump se olvida de Corea del Norte y cambia el foco de tensión: "Estamos en guerra económica con China"

El controvertido asesor estratégico del mandatario Donald Trump, Steve Bannon, afirmó que Estados Unidos está “en guerra económica con China” y que el enfrentamiento que mantienen por la crisis nuclear norcoreana no es más que “una diversión”.

“En mi opinión, la guerra económica con China lo es todo. Y debemos concentrarnos en ella de forma obsesiva”, declaró en una entrevista concedida al portal de izquierdas American Prospect.

“Y si seguimos perdiéndola, estamos a cinco años, a diez años máximo, de un punto de no retorno”, afirmó Bannon.

“Estamos en guerra económica con China”, repitió. “No esconden lo que hacen”.

“Uno de nosotros estará en situación de hegemonía de aquí a 25 o 30 años, y será China si seguimos por este camino. Sobre Corea del Norte, sólo hacen que engatusarnos. No es más que una diversión”, apuntó el asesor estratégico, que dirigió el sitio de información ultraconservador Breitbart News antes de unirse al equipo de Trump.

Su permanencia en la Casa Blanca es una incógnita, después de que el mandatario se viera envuelto en una nube de críticas por su tibia respuesta inicial y sus polémicas declaraciones luego sobre la violencia racista desatada el sábado en Charlottesville (Virginia, este), entre miembros de la extrema derecha y manifestantes antifascitas.

Bannon es acusado por varios sectores de supremacista blanco, aunque él lo ha negado repetidamente.

Lejos de ayudar a Trump, habló con desdén del movimiento nacionalista blanco que impulsó como líder de Breitbart.

“El etno-nacionalista… son unos perdedores. Están al margen. Creo que la prensa les da demasiada importancia y debemos ayudar a aplastarles”, señaló. “Estos tipos son una colección de payasos”.

Bannon también es muy crítico con la amenaza del mandatario estadounidense de responder con “fuego e ira” a Corea del Norte, si sigue desarrollando su programa nuclear.

“No hay una solución militar, olvídenlo”, aseguró.

“Hasta que alguien no resuelva la ecuación que me demuestre que no morirán 10 millones de personas en Seúl en treinta minutos por armas convencionales, no sé de qué estamos hablando, no hay solución militar”, sostuvo.