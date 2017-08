Giorgio Jackson: "soy muy grandecito para las ironías de nadie"

Siempre serio, insondable y quizás lejano. Esa es la primera impresión que trasluce el diputado Giorgio Jackson en sus intercambios con la prensa. Pero la noche del miércoles, en el programa “Última mirada” que transmite Chilevision, conducido por el colega Fernando Paulssen, Jackson estaba al borde de la indignación; en medio de la primera gran crisis en el Frente Amplio.

“En estos días me he sentido como en el hombre que se comieron las abejas, en la serie Black Mirror. Ha sido un ataque muy fuerte por las redes sociales. Creo que el tema del audio es el Pelo de la Cola. Lo sustantivo es que él nos pidió el cupo de Natalia (Castillo), que fue elegida en primarias, lo cual generó una molestia transversal en la colectividad”, expresó Jackson en el Late Show.

En la escuela del pragmatismo puro, Mayol le habría dicho a Jackson “Todo tiene arreglo”. “Desde mis días como dirigente estudiantil, siempre he dicho que yo no corro solo, lo hago en colectividad. No soy un mentiroso. Siempre he dicho que prefiero perder un voto, a perder mi dignidad”.

Jackson le dijo a Paulssen que “Mayol nos declara la guerra, porque dijimos que él pidió el cupo de Natalia. Ella sí tuvo un accidente a los 19 años, por ingesta de alcohol, pero eso sucedió en 2002”.

Para el diputado y aspirante por el codiciado Distrito 10, “yo estoy muy grandecito para las ironías, porque de lo contrario, sino somos maduros, vayamonos para la casa. Creo que nuestro trabajo en el terreno, la constancia que hemos demostrado nos dará dos diputados en ese circuito”.

Cuestionado sobre el papel de la abanderada presidencial, Beatriz Sánchez, el parlamentario aseguró que “ella no está acostumbrada a ese tipo de dimes y diretes”.

En todo conciliador, Jackson confirmó que la crisis en el Frente Amplio, por el impasse con Mayol, tiene entre un 60 y 70 % de probabilidades de resolución.

El ex precandidato presidencial asomó la posibilidad de expresar sus disculpas, para zanjar la controversia.