Esta es la principal razón de por qué las isapres aumentaron sus utilidades un 132% en el primer semestre

No cabe duda que es un mercado que goza de muy buena salud. Según el reporte de la Superintendencia de Salud, las isapres alcanzaron utilidades por $55.646 millones en el primer semestre, un 131,9% real más respecto del mismo lapso de 2016.

Según señaló el superintendente, Sebastián Pavlovic, estas cifras se sostienen “fundamentalmente por la mayor recaudación por las primas GES, a partir de julio de 2016 cuando se cobró la nueva prima”.

La autoridad se refiere a lo que las isapres cobran por las Garantías Explícitas en Salud del plan Auge, las que en el sector público son gratuitas. Sin embargo, según el organismo fiscalizador, el problema es que sólo 1 de cada 4 afiliados las utilizan.

“Debemos conocer las razones en términos de protección financiera y de cómo se ha implementado en el sistema privado y las razones de porqué las tasa de uso no han sido superiores”, indicó Pavlovic.

Hay que recordar el costo del valor de las GES se reajusta cada tres años y en julio de 2016 seis de las siete aseguradoras abiertas aplicaron un reajuste, alcanzando un incremento promedio de 32,9%, pese a que no se sumó ninguna nueva patología y solo se mejoró la canasta de las enfermedades ya cubiertas.

Al respecto, el doctor Héctor Sánchez, director de Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, señala que el argumento de las isapres para subir el costo del GES no es el correcto, ya que lo están relacionando con una proyección que ellos hacen de utilización de estas garantías, “pero uno tiene que tener claro que no puede hacer una proyección lineal del incremento que ha tenido porque partió de niveles muy bajos a los niveles que actualmente tiene de utilización y eso no significa que va a subir en la misma proporción”.

Por ello, afirma que lo que están haciendo las isapres es compensar el que no logrado ganar producto de que las personas se han opuesto en la justicia, la que les ha dado la razón. “Como a los afiliados no les han podido subir los precios porque se judicializa el sistema, le suben la prima GES”, subraya.

Resultados por isapre

Al analizar los resultados por isapre, llama la atención que la que tuvo la variación más importante fue la renovada Nueva Masvida (que nació de la compra de Masvida por parte de Óptima) tuvo ganancias de $9.911 millones entre enero y junio, con un alza del 1.201% respecto del mismo lapso de 2016.

Respecto de este caso particular, Pavlovic explicó que en mayo y junio esta aseguradora “recibió las cotizaciones de más de 400 mil afiliados y eso tiene un impacto importante en la cartera previa de isapre Óptima, que era pequeña. Por otra parte, todas las prestaciones que se otorgaron en esos meses aún no alcanzan a reflejarse en el porcentaje del gasto, por lo tanto en el tiempo se irá equilibrando esa situación”.

Por orden de mayor aumento respecto de enero-junio 2016, a Nueva Masvida le siguió Consalud (395,1%), Cruz Blanca: (146,4%), Banmédica (143,1%), y Colmena (78,9%), mientras que Vida Tres tuvo un balance negativo de -2,3%.

Ahora bien, al ordenarlas por las que obtuvieron mayores utilidades en el semestre, Banmédica es la que lidera el listado con $15.231 millones, seguida de Colmena con $10.039 millones y Nueva Masvida con $9.911 millones. Más atrás se ubicaron Cruz Blanca ($7.764 millones), Vida Tres ($5.629 millones) y Consalud y $5.151 millones.

Qué es el GES

Las Garantías Explícitas en Salud (GES), constituyen un conjunto de beneficios garantizados por Ley para las personas afiliadas al Fonasa y a las isapres y que actualmente incluye 80 enfermedades.

El poco uso que los clientes de la salud privada le dan a este beneficio del Estado, a juicio del doctor Sánchez, se debe a que mecanismo “es absolutamente engorroso”.

Explica que para utilizar alguna de estas garantías, el médico tratante tiene que diagnosticarle la patología, pero el afiliado tiene que ir a la isapre para que ésta lo derive a otro médico para seguir el tratamiento.