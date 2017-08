Lo que se sabe hasta ahora del atentado terrorista en el centro de Barcelona

-Qué ha pasado-

Una furgoneta arrolló de manera deliberada a decenas de personas que caminaban por el turístico paseo de La Rambla, en la ciudad española de Barcelona la tarde de este jueves en un incidente y las autoridades ya hablan de víctimas mortales. El vehículo recorrió un total de 530 metros.

“Se acaba de producir atropellamiento masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de una persona con una furgoneta. Varios heridos”, indicaron en un principio los Mossos d’Esquadra, la policía regional de Cataluña.

-Atentado terrorista-

Los Mossos d’Esquadra confirman que se trata de un atentado terrorista y se ha activado el protocolo para ello.

-¿Hay muertos?-

En el último reporte policial se informó de un muerto. Pero según fuentes policiales citadas por medios españoles, hay al menos 13 víctimas mortales. La policía de Cataluña confirmó que hay 32 heridos, algunos de gravedad. Al lugar llegaron numerosos servicios de emergencia para atender a personas que se encontraban heridas y tendidas en el suelo. Una decena de equipos de emergencia están atendiendo a los heridos. El consejero de Interior, Joaquim Forn, asegura que es “muy posible” que la cifra de muertos aumente porque hay heridos “muy graves”.

-Autor del ataque-

Luego de huir a pie, un sospechoso del ataque permanece atrincherado en un bar, según un fuente policial, que dijo que son dos los presuntos autores buscados.

Según la televisora local, TV3, se encuentra atrincherados en un restaurante llamado Luna de Istambul, ubicado en el distrito del Raval, en Barcelona, y tienen rehenes. La policía buscaba a un hombre de 1,70 de estatura, que viste una camisa blanca y de rayas azules.

Finalmente, los Mossos d’Esquadra confirman que no hay ninguna persona atrincherada en ningún bar de Barcelona. “Hemos detenido a un hombre y lo tratamos como ataque terrorista”, aseguran a través de Twitter.”No hay nadie atrincherado en ningún bar del centro de Barcelona. Hemos detenido a un hombre y lo tratamos como ataque terrorista”, informan los Mossos en su cuenta de Twitter.

No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona #Rambles

— Mossos (@mossos) August 17, 2017