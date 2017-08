Crisis en Venezuela se acrecienta: investigan robo de animales de un zoológico por hambre

La policía venezolana investiga el robo de un grupo de animales desde el Parque Zoológico Metropolitano Zulia en la ciudad de Maracaibo, cerca de la frontera colombiana. La principal teoría que se baraja es que las especies habrían sido sustraídas para ser comidas.

El hambre puede ser el motivo de la desaparición de dos pecaríes de collar, que son similares en apariencia a los jabalíes, el fin de semana pasado, según dijo un policía local entrevistado por el diario La Vanguardia.

“Lo que se presume es que es para comérselos”, señaló Luis Morales, funcionario de la policía regional de Zulia, según recogió Infobae.

No obstante, este no es el único móvil que se analiza. De acuerdo a La Vanguardia, el jefe del zoológico Leonardo Núñez indicó que en las últimas semanas un grupo de “traficantes” había realizado una ola de robo en las últimas semanas había afectado a 10 especies, pero no para ser comidos sino que para venderlos.

Crisis de desabastecimiento

La escasez crónica de alimentos, los altos niveles de inflación y la falta de medicinas son uno de los principales motivos que desencadenaron la crisis de desabastecimiento en Venezuela, lo que provoca a diario largas colas de personas en mercados y abastos.

La crisis también impediría surtir adecuadamente a los zoológicos. A finales de marzo, Ruperta se había desplomado en el zoológico de Caracas producto de desnutrición por falta de una dieta adecuada de acuerdo a las denuncias sindical del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).

En julio del 2016 un caballo fue descuartizado por desconocidos que entraron en su corral para “despojarlo de su carne”, presuntamente para alimentarse, reportó el Ministerio Público.

